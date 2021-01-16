Названы самые популярные продукты россиян на Новый год 

Хлеб, вода, молоко, яйца, мандарины и бананы вошли в топ-10 самых продаваемых продуктов в новогодние каникулы. Также у россиян оказались популярны лапша быстрого приготовления, сладкая газировка, мороженое, круассаны и чипсы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис доставки « Самокат ».

«Максимальный рост спроса в новогодние праздники был зафиксирован 2 января (+18% по сравнению с 1 января). К концу новогодних праздников количество заказов увеличилось почти вдвое», — рассказали в компании.

Среди товаров, на которые в новогодние праздники больше всего возрос спрос, оказались апельсиновый сок (рост в 4,7 раза по сравнению с началом декабря), вода (+378%), эскимо (вырос в 3,2 раза) и чипсы (+311%).