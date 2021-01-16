Эксперт рассказал, когда россияне будут получать цифровые пенсии 

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Российский экономист рассказал, кто и когда получит первые цифровые пенсии.

Евгений Ющук , профессор Уральского государственного экономического университета, предсказал, что первыми «цифровыми пенсионерами» станут те, кому сейчас 18 лет. Об этом пишет издание URA.RU

«С технической точки зрения государство придет к этому лет через 10-15» — сказал Ющук.

Однако политическая и социальная подоплека ведет к тому, что только сегодняшние 18-летние россияне смогут получать электронные деньги от государства.

Сейчас пожилые люди не готовы к цифровым деньгам и боятся их. Многие не доверяют даже безналичным платежам по банковской карте.

Профессор считает, что Центробанк не будет разом переходить на цифровую отечественную валюту и отменять наличные деньги. Новые деньги будут вводить параллельно, постепенно ликвидируя наличность. В итоге наличные исчезнут из обихода, более того, их «могут вообще криминализировать».

По словам Ющука, цифровой рубль невозможно украсть. Все транзакции будут отслеживаться с сохранением информации о них навечно.