Эксперт рассказал, когда россияне будут получать цифровые пенсии 

Российский экономист рассказал, кто и когда получит первые цифровые пенсии.
Евгений Ющук, профессор Уральского государственного экономического университета, предсказал, что первыми «цифровыми пенсионерами» станут те, кому сейчас 18 лет. Об этом пишет издание URA.RU.
«С технической точки зрения государство придет к этому лет через 10-15» — сказал Ющук.
Однако политическая и социальная подоплека ведет к тому, что только сегодняшние 18-летние россияне смогут получать электронные деньги от государства.
Сейчас пожилые люди не готовы к цифровым деньгам и боятся их. Многие не доверяют даже безналичным платежам по банковской карте.
Профессор считает, что Центробанк не будет разом переходить на цифровую отечественную валюту и отменять наличные деньги. Новые деньги будут вводить параллельно, постепенно ликвидируя наличность. В итоге наличные исчезнут из обихода, более того, их «могут вообще криминализировать».
По словам Ющука, цифровой рубль невозможно украсть. Все транзакции будут отслеживаться с сохранением информации о них навечно.