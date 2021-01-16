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В Крыму вырастут цены на аренду в гостиницах 

Майк Габриелян 36 минут назад
В 2021 году в Крыму могут вырасти цены на аренду гостиниц. Об этом сообщает издание TourDom.ru.
Представители турбизнеса в профессиональных чатах пишут, что ценник на проживание заметно поднялся. Так сельский домик на берегу моря в 2020-м стоил 4500 рублей в сутки. В нынешнем году цена поднялась до 8500.

«Чтобы в июле-августе три недели отдохнуть в санатории, надо не менее 320–350 тыс. руб. — и это без перелета», — пишут в чатах.

Эксперты говорят, что тоже заметили подобную тенденцию, но в соцсетях она преувеличивается.

«Крымские отельеры уже подняли цены на 10%. Но если спрос окажется высоким, то начнет действовать динамическое ценообразование. Чем выше спрос, тем быстрее будут расти цены», — заявили в компании АЛЕАН.

Спрос и ажиотаж: в Крыму резко выросли цены на квартиры
В компании «Визант Групп» сказали, что по сравнению с прошлым годом цены выросли только на отдых в сентябре. В остальные периоды остались на уровне 2020 года. Небольшое увеличение запланировано на пятизвездочный сегмент, поскольку на полуострове мало гостиниц высокого уровня.
В компании «Кандагар» полагают, что цены вырастут в пределах инфляции — не более чем на 10%. Но ближе к сезону всё решит спрос. Возможно, проживание обойдется дороже.
Ранее «Рамблер» сообщал, что вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин заявил, что цены в Крыму могут снизиться благодаря хорошей транспортной логистике.
Комментарии 19
Личный счет , Видео , Марат Хуснуллин , Правительство РФ
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