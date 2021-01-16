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Средства россиян на счетах Сбербанка показали мощнейший рост 

Майк Габриелян 1 час назад
Средства россиян на счетах Сбербанка показали мощнейший рост
Фото: ТАСС
Средства россиян на рублевых и валютных счетах Сбербанка показали мощнейший рост за минувшие 12 лет. Банкиры говорят, что всё объясняется перетоком средств со вкладов, сложностью с поездками из-за COVID-19 и бумом на рынке недвижимости. Тенденцию увидели и в других кредитно-финансовых учреждениях. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на оборотную ведомость Сбербанка на 1 января.
За прошлый год объем средств на рублевых счетах физлиц в Сбербанке вырос на 1,2 трлн руб., или на 41,2%. Остатки на валютных счетах выросли на 2,8 млрд долларов (55,3%). Речь идет о всех видах счетов за исключением депозитов.
Это рекордный рост как минимум с 2008 года, заявил аналитик банка БКФ Максим Осадчий. Представитель банка подтвердил рекордный объем привлечения в 2020 году. В целом сбережения розничных клиентов выросли на 1,6 трлн рублей и 0,5 млрд долларов.
Объясняется такой рост появлением счетов с начислением процентов, сопоставимых с вкладами, ростом остатков на эскроу-счетах из-за бума на рынке недвижимости, снижением количества путешественников из-за пандемии. На баланс повлиял и перенос зачислений клиентам на 28–30 декабря в прошлом году
Эксперты говорят, что значительный приток денег населения на счета в Сбербанке сопровождался оттоком с депозитов. В 2020 году срочные вклады физлиц-резидентов в рублях сократились на 132,2 млрд рублей, а валютные депозиты — на 2,3 млрд долларов.
Большинство банков из топ-15 также сообщили о притоке средств розничных клиентов на счета в 2020 году.
Ранее «Рамблер» сообщал, что треть россиян назвали наличные лучшей формой сбережений.
Видео дня. После заморозки цен на сахар и масло в магазинах начался дефицит
Комментарии
Личный счет , Максим Осадчий , Банк Корпоративного Финансирования , Сбербанк России
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