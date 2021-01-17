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Эксперт порадовал россиян прогнозом по ценам на продукты 

Майк Габриелян 1 час назад
В России в январе и феврале подешевеют продукты, потому что торговые сети начнут «раскачивать спрос». Тенденцию можно будет заметить уже в ближайшее время. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на доктора экономических наук Леонида Холода.
Эксперт заявил, что завершился новогодний магазинный ажиотаж традиционным ростом цен. Настал черед распродаж. Коммерсанты постараются заиметь прибыль за счёт объёма, а не цены, и предложат хорошие скидки.

«Когда доходы падают, то торговцы вынуждены раскачивать спрос и понижать цену, чтобы пропихнуть как можно больше товара, чтобы заработать не норму прибыли, а массу прибыли», — сказал Холод.

По словам экономиста, бизнесу необходимо сохранить объемы реализации и производства. Иначе ему грозят убытки большие, чем продажи со значительными скидками.
Эксперты спрогнозировали изменение цен в 2021 году
Эксперт предрек акционные распродажи новогодних товаров, в частности, икры и шампанского, и посоветовал следить за ценами, чтобы не упустить выгоду.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне оценили рост цен на продукты.
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