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Раскрыты траты россиян в новогодние праздники 

Майк Габриелян 1 час назад
Траты россиян в новогодние праздники выросли на 12%
Фото: ТАСС
В новогодние праздники россияне тратили около 5 тысяч рублей в неделю. Этот средний показатель вырос на 12% по сравнению с 2020-м.
С 4 по 10 января люди тратили 4928 рублей, с 6 по 12 января — 4398 рублей. Такие цифры приводят «Известия», ссылаясь на исследовательский холдинг «Ромир».
В исследовании учли продукты, косметику, средства для стирки и уборки, лекарства, мелкую бытовую технику.
Кроме того, средний чек покупки составил 643 рублей — почти на 16% больше чем в прошлом году.
Исследователи отметили, что россияне основательно закупились перед праздниками, но, в отличие от прошлых лет, ограничили себя в посещении клубов, театров, кино и других развлекательных заведений. Это позволило немного сэкономить и увеличить траты в магазинах.
Ранее «Рамблер» сообщал, что с начала пандемии COVID-19 расходы россиян достигли рекордных показателей.
Видео дня. Россияне потратили 22,5 млрд рублей на отдых в новогодние праздники
Личный счет , газета "Известия"
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