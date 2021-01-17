Траты россиян в новогодние праздники выросли на 12%

В новогодние праздники россияне тратили около 5 тысяч рублей в неделю. Этот средний показатель вырос на 12% по сравнению с 2020-м.

С 4 по 10 января люди тратили 4928 рублей, с 6 по 12 января — 4398 рублей. Такие цифры приводят «Известия», ссылаясь на исследовательский холдинг «Ромир».

В исследовании учли продукты, косметику, средства для стирки и уборки, лекарства, мелкую бытовую технику.

Кроме того, средний чек покупки составил 643 рублей — почти на 16% больше чем в прошлом году.

Исследователи отметили, что россияне основательно закупились перед праздниками, но, в отличие от прошлых лет, ограничили себя в посещении клубов, театров, кино и других развлекательных заведений. Это позволило немного сэкономить и увеличить траты в магазинах.