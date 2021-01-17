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Россиянам рассказали, как получить до 375 тысяч рублей при покупке авто 

Прайм 3 часа назад
В России запустили госпрограмму льготного автокредитования
Фото: РИА Новости
Россияне могут при покупке нового автомобиля получить со стороны государства до 375 тысяч рублей. Соответствующее постановление ранее было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Это возможно в случае, если воспользовавшись льготными условиями приобретения транспортного средства, могут получить скидку до 375 тысяч рублей.
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Подразумевается участие в госпрограмме льготного автокредитования, они позволяют россиянам приобрести новый автомобиль со скидкой.
Для жителей Дальнего Востока скидка составляет 25%. Для других регионов — 10%.
Программой льготного кредитования при покупке машины можно воспользоваться по двум направлениям. Это "первый автомобиль" и "семейный автомобиль".
Благодаря новым условиям максимально допустимая стоимость машины выросла с 1 миллиона рублей до 1,5 миллиона рублей.
Для того, чтобы получить скидку по программе "семейный автомобиль" достаточно, чтобы в семье был хотя бы один ребенок.
Программы распространяются только на машины, которые были собраны на территории России.
Что касается сроков, то кабмин продлил действие программ до конца 2023 года.
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Комментарии 3
Личный счет , Михаил Мишустин
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