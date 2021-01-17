Эксперт: в ближайшее время ставки по депозитам могут вырасти

Ставки банковских вкладов в прошлом году рухнули до небывало низких значений. Это привело к перетоку физлиц на фондовый рынок. Теперь банкам придется стимулировать возвращение вкладчиков, увеличивая проценты. Поэтому необходимо отслеживать новые предложения банков по депозитным ставкам.

Кроме того, эксперты предлагают в 2021 году еще один доходный вариант — облигации. Об этом сообщает «Российская газета».

Цикл снижения кредитных ставок закончился. Зато по депозитам можно ожидать повышения ставок в наступившем году. Так считает вице-президент международного рейтингового агентства Moody"s Ольга Ульянова

«Банкам, возможно, потребуется простимулировать вкладчиков если не нарастить свои сбережения, то хотя бы не выводить их активно в альтернативные каналы, такие как инвестиции на финансовых рынках и рынке недвижимости» — сказала эксперт.

Всего за два года средняя ставка по вкладам опустилась с 8% до 4,5%.

Это подтверждается статистикой Сбербанка . За 2020 год рублевый объем текущих, «недепозитных» счетов физических лиц вырос на 1,2 трлн рублей (42%). Деньги перетекли на текущие счета именно с депозитов.

Эксперты предлагают вспомнить об облигациях тем, кто пока не хочет возвращаться к депозитам. По словам управляющего активами «БКС Мир инвестиций» Андрея Русецкого, рублевые облигации являются одним из разумных вариантов для инвестиций со стороны бывших вкладчиков.

«Текущая доходность компаний первого эшелона порядка 6%, у второго эшелона она составляет 7-7,5% к погашению, что выше депозитных ставок даже с учетом налогов» — сказал Русецкий.

При этом эксперт отметил, что инвестору необходимо выбирать активы не по потенциалу роста, а по толерантности к риску самого инвестора. Если нет опыта инвестирования, то лучше начинать с коротких облигаций или небольшой доли акций.