Аналитики спрогнозировали массовое банкротство россиян

Эксперты консалтинговой компании GRM прогнозируют в 2021 году увеличение числа заявлений о признании физических лиц банкротами до 260 тыс., что на 65% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В 2021 году аналитики GRM прогнозируют сохранение обозначивших себя тенденций 2020 года: прирост общего количества заявлений в пределах 65% к уровню 2020 года; сохранение уровня конверсии поданных заявлений в проводимые процедуры в размере 94%; рост процедур реструктуризации долгов до 10% от общего количества поданных заявлений", — сообщили в GRM.

В прошлом году количество заявлений о признании физлиц банкротами превысило 157 тыс., что почти на 64% больше, чем в 2019 году. По мнению партнера GRM, финансового консультанта Сергея Новикова , увеличение количества заявлений обусловлено как принятием обществом процедуры банкротства цивилизованным инструментом урегулирования неплатежеспособности должника, так и влиянием негативных последствий пандемии коронавируса на платежеспособность физических лиц.

"Начиная с июля 2020 года мы стали фиксировать не менее 15 тыс. поданных заявлений о банкротстве ежемесячно. Апогей наступил в декабре прошедшего года, когда кредиторами было подано 19,4 тыс. подобных заявлений", — добавил Новиков.

Помимо этого, эксперты отмечают повышение внимания к процедуре реструктуризации долгов, что свидетельствует о возросшем доверии общества к данной процедуре. "Удельный вес случаев урегулирования задолженности посредством реструктуризации долга вырос по сравнению с 2019 годом в четыре раза, или на 8%, от общего количества поданных заявлений банкротстве", — сообщили в компании.

Закон о банкротстве физлиц заработал в России 1 октября 2015 года. Начать процедуру банкротства может любой человек, задолженность которого достигла полумиллиона рублей, а задержка платежей по кредиту превысила 90 дней. Инициировать процесс, обратившись в арбитражный суд, могут и кредиторы — налоговики , банки, а также другие граждане, которым человек задолжал.

Помимо этого, с 1 сентября 2020 года в РФ разрешен внесудебный порядок банкротства граждан. Он предполагает, что физлица могут освободиться от обязательств без суда, по решению арбитражного управляющего. При этом общая задолженность заемщика перед кредиторами должна составлять от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, а общая сумма накоплений на счетах в банках не должна превышать 50 тыс. рублей.

GRM — консалтинговая группа, более четырнадцати лет специализирующаяся на комплексном юридическом и финансово-аналитическом сопровождении бизнеса, стратегиях "оздоровления" проблемных активов, их реструктуризации и последующего инвестирования.