Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии начала 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Superjob.

Согласно данным сервиса, больше всего готовы предложить московским врачам-анестезиологам: работодатели согласны платить им от 300 тысяч рублей. Также среди самых высокооплачиваемых вакансий позиции ведущего программиста «1С» и Golang/Go разработчика в столице, на которых зарплата составляет 270 и 260 тысяч рублей соответственно. Помимо этого, в топ предложений вошли московские вакансии заместителя главного инженера по производству, а также главного разработчика аналитических систем с зарплатами в 253 и 250 тысяч рублей.