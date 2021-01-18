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Названы самые высокооплачиваемые вакансии начала 2021 года 

Lenta.ru 1 час назад
Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
Фото: Reuters
Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии начала 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Superjob.
Согласно данным сервиса, больше всего готовы предложить московским врачам-анестезиологам: работодатели согласны платить им от 300 тысяч рублей. Также среди самых высокооплачиваемых вакансий позиции ведущего программиста «1С» и Golang/Go разработчика в столице, на которых зарплата составляет 270 и 260 тысяч рублей соответственно. Помимо этого, в топ предложений вошли московские вакансии заместителя главного инженера по производству, а также главного разработчика аналитических систем с зарплатами в 253 и 250 тысяч рублей.
Ранее президент сервиса SuperJob Алексей Захаров назвал профессии, которые рискуют стать ненужными уже в ближайшие десять лет. По его словам, спрос на бухгалтеров падает на фоне роста цифровизации и массового перехода на электронный документооборот, а водителей в будущем могут вытеснить беспилотники.
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Комментарии
Личный счет , Алексей Захаров , ИТАР-ТАСС
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