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​ВТБ увеличивает лимиты на переводы через Систему быстрых платежей 

Банки.ру и ещё 2 1 час назад
ВТБ увеличил лимиты на переводы через Систему быстрых платежей
Фото: ТАСС
ВТБ с 18 января увеличивает максимальную сумму разового перевода через Систему быстрых платежей (СБП) для своих клиентов в три раза — до 150 тыс. рублей. Ежемесячный лимит вырос почти в семь раз — до 2 млн рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации. Ранее эти суммы составляли 50 тыс. и 300 тыс. рублей соответственно.

«Клиенты ВТБ все активнее пользуются Системой быстрых платежей — ежемесячно они совершают свыше 6,3 миллиона переводов на сумму более 38 миллиардов рублей. В декабре трансакции через СБП составили уже треть от общего числа переводов в банке. Для дополнительного удобства и выгоды от использования сервиса для наших клиентов мы решили увеличить лимиты на переводы через СБП в три раза. В перспективе не исключаем возможности полной отмены разового лимита по переводам», — заявил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

ВТБ также увеличил максимальную сумму разового перевода с карты на карту в другие страны. Теперь она составляет 150 тыс. рублей вместо 100 тыс. В настоящее время пользователи «ВТБ Онлайн» могут отправлять деньги на карты банков более 100 стран СНГ и дальнего зарубежья. Лидерами по количеству переводов являются Украина, Казахстан, Беларусь, Армения, Азербайджан и Молдова.
Новые условия по переводу крупных сумм в «ВТБ Онлайн» доступны розничным клиентам массового сегмента, а также клиентам «Привилегии» и «Прайма».
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Личный счет , Компании , Банк ВТБ
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