Россияне возмутились предложением жестче наказывать неплательщиков налогов 

Ранее, как сообщал «Рамблер», зампредседателя Следственного комитета, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко напомнила, что сегодня физическое лицо за уклонение от уплаты налогов нельзя осудить, если с момента преступления прошло более двух лет. Даже при учёте, что госбюджету был нанесен многомиллионный ущерб, подчеркнула она.

При этом, когда речь идет о юридическом лице, то привлечь бизнесменов к ответственности можно «и через год, и через 10 лет, как только состоится суд», добавила сотрудник СК. В связи с этим в ведомстве предлагают уравнять ответственность за уход от налогов.

Возможное ужесточение ответственности за неуплату налогов взбесило пользователей соцсетей. Они нашли в инициативе признаки попытки «ограбить собственных граждан» и «истребить народ». Некоторые заявили, что СК «задолбал своими ужесточениями» и напомнили, как дело обстояло в СССР: «гайки» были закручены, но при этом социализма были свои преимущества в виде бесплатного образования и медицины.