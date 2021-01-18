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Россияне возмутились предложением жестче наказывать неплательщиков налогов 

Павел Тиунов 2 часа назад
Россияне возмутились предложением жестче наказывать неплательщиков налогов
Фото: РИА Новости
Журналисты Ura.ru изучили реакцию пользователей соцсетей на предложение Следственного комитета (СК) РФ ужесточить наказание для неплательщиков налогов. Россияне посчитали инициативу следователей «издевательством» и попыткой «истребить народ».
Ранее, как сообщал «Рамблер», зампредседателя Следственного комитета, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко напомнила, что сегодня физическое лицо за уклонение от уплаты налогов нельзя осудить, если с момента преступления прошло более двух лет. Даже при учёте, что госбюджету был нанесен многомиллионный ущерб, подчеркнула она.
При этом, когда речь идет о юридическом лице, то привлечь бизнесменов к ответственности можно «и через год, и через 10 лет, как только состоится суд», добавила сотрудник СК. В связи с этим в ведомстве предлагают уравнять ответственность за уход от налогов.
Возможное ужесточение ответственности за неуплату налогов взбесило пользователей соцсетей. Они нашли в инициативе признаки попытки «ограбить собственных граждан» и «истребить народ». Некоторые заявили, что СК «задолбал своими ужесточениями» и напомнили, как дело обстояло в СССР: «гайки» были закручены, но при этом социализма были свои преимущества в виде бесплатного образования и медицины.

«Для себя бы ужесточили в первую очередь», — написал пользователь под ником Вячеслав Александрович.

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Комментарии 4
Личный счет , Елена Леоненко , СКР
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