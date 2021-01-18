Эксперты заявили о сокращении объемов выдачи ипотеки в 2021 году

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают , что в 2021 году объемы выдачи ипотеки в России сократятся: застройщики поднимут цены на жилье, так как снижения ставок больше не будет, при этом доходы россиян растут слабо.

По данным АО «Дом.РФ» и Frank RG, в 2020 году в России выдали 1,7 миллиона ипотечных кредитов на 4,3 триллиона рублей.

Количество выданных ипотек за год выросло на 35 процентов, в денежном выражении — более чем на 50 процентов. Ставки на жилье в новостройках упали на 2,4 процентного пункта (до 5,9 процента годовых).

Глава центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин заявил, что рост цен на жилье уже нивелировал эффект от снижения ключевой ставки и госпрограммы льготной ипотеки.

«Поэтому можно ожидать снижения общих объемов выдачи в 2021 году на фоне слабого роста доходов населения», — считает Сусин.

Валерий Пивень из группы рейтингов финансовых институтов АКРА предупредил, что ипотека может стать недоступной для «значительного числа» заемщиков, если жилье продолжит дорожать.

Однако заместитель президента ВТБ Анатолий Печатников считает, что ипотечный рынок сможет обновить рекорд в новом году, если действие льготной программы продлят.

Как сообщал «Рамблер», ранее президент России Владимир Путин заявил, что льготная ипотека под 6,5 процента работает, но если цены на жилье будут расти и дальше, программа потеряет свой смысл.

С апреля государство субсидирует ипотечные ставки: самой популярной программой в России стала льготная ипотека на новостройки под 6,5 процента. Действовать она будет до 1 июля 2021 года.

По словам Путина, рынок отреагировал ростом цен, увидев, что «объем кредитных ресурсов выделяется приличный» и за ипотекой обращается множество россиян. Он призвал «самым внимательным образом» наблюдать за ростом цен и реагировать на него.