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В Госдуме хотят предоставить россиянам налоговый вычет за фитнес 

News.ru и ещё 1 58 минут назад
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за фитнес
Фото: РИА Новости
Гражданам России, занимающимся спортом и физкультурой, могут предоставить социальный вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующий законопроект рекомендовал принять в первом чтении комитет нижней палаты парламента по бюджету и налогам.
Документ, разработанный правительством, предусматривает предоставление льготы в размере фактических затрат налогоплательщика на услуги, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период с учётом прочих социальных вычетов по НДФЛ.
Претендовать на получение льготы можно будет, если указанные услуги физкультурно-оздоровительного характера одобрены кабмином, кроме того, физкультурно-спортивные организации должны входить в перечень, утверждённый Минспорта РФ, сообщает «Парламентская газета».
По данным правительства на 2019 год, на территории России зарегистрировано более 177 тысяч организаций, которые предоставляют услуги в сфере физкультуры и спорта. В их числе — более 3,5 тысячи фитнес-центров.
Как сообщал NEWS.ru, врач-иммунолог Владимир Болибок дал ряд рекомендаций, соблюдение которых поможет избежать заражения коронавирусом в фитнес-клубе. В первую очередь, следует проверить, не нарушает ли организация предписанные правила по недопущению распространения инфекции.
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Комментарии
Личный счет , Владимир Болибок , Минспорта , Госдума , Парламентская газета
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