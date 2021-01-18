В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за фитнес

Гражданам России, занимающимся спортом и физкультурой, могут предоставить социальный вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующий законопроект рекомендовал принять в первом чтении комитет нижней палаты парламента по бюджету и налогам.

Документ, разработанный правительством, предусматривает предоставление льготы в размере фактических затрат налогоплательщика на услуги, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период с учётом прочих социальных вычетов по НДФЛ.

Претендовать на получение льготы можно будет, если указанные услуги физкультурно-оздоровительного характера одобрены кабмином, кроме того, физкультурно-спортивные организации должны входить в перечень, утверждённый Минспорта РФ, сообщает «Парламентская газета».

По данным правительства на 2019 год, на территории России зарегистрировано более 177 тысяч организаций, которые предоставляют услуги в сфере физкультуры и спорта. В их числе — более 3,5 тысячи фитнес-центров.