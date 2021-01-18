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ЦБ: 48% роcсиян сталкивались с мошенничеством 

Вероника Полынина 1 час назад
ЦБ: 48% роcсиян сталкивались с мошенничеством
Фото: ТАСС
Почти половина граждан РФ сталкивались с мошенничеством. Об этом свидетельствуют данные Банка России, которые приводит газета «Ведомости».
В опросе приняли участие 41,6 тысячи граждан, 48% из них признались, что имели дело со злоумышленниками.
Среди юридических лиц доля столкнувшихся с мошенниками меньше — около 30%, отмечают в ЦБ.
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Регулятор отметил, что доверие граждан к безопасности электронных технологий и сервисов банков за год вырос с 70,93% до 73,32%.
Участников опроса попросили поставить оценку действиям банков при попытке совершить мошеннические действия против их клиентов. Граждане поставили оценку 6,87 балла из 10, а юридические лица — 6,32 балла из 10.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Центробанке заявили, что россияне, которые ищут, куда пристроить свои сбережения, все чаще становятся жертвами разного рода мошенничеств. Речь идет об организации финансовых пирамид, предложениях вложиться в криптовалюту, токены, псевдо-инвестиционные проекты и иные «экономические игры». Еще один вид мошенничества — лже-форекс, функционирующий на базе Skype, мессенджеров и IP-телефонии.
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Комментарии 4
Личный счет , Центральный банк России , Ведомости
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