Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
25.01 – 01.02
$
74.80
89.76
Индексы и котировки Brent
55.91
–0.21 Золото
1848.30
–0.01 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2155
–0.0026
24.12
1.2181
24.12

Россияне оценили комфорт на пенсии в 45 тысяч рублей в месяц 

Российская Газета и ещё 19 6 часов назад
Россияне оценили комфорт на пенсии в 45 тысяч рублей в месяц
Фото: ТАСС
Россияне, которые в ближайшее время отправятся на заслуженный отдых, назвали блага, которые хотели бы иметь на пенсии.
На первом месте в списке желаний оказалось собственное жилье — о нем мечтают 98 процентов респондентов. Важное значение имеет также качество медицинских услуг (97%). Сбалансированное питание — на третьем месте (96%). Причем, участники опроса хотели бы регулярно посещать кафе и рестораны. Спорт и хобби — на четвертом месте. Ну и замыкают пятерку — театры и выставочные центры.
Что касается денег, то для счастья пенсионерам надо в среднем 45 тысяч рублей в месяц. У москвичей запросы посерьезнее — они хотели бы получать минимум 65 тысяч рублей. Самыми непритязательными оказались жители Рязани, заявившие, что для достойной жизни на пенсии им хватит и 38 тысяч. Опрос проводился среди граждан в возрасте 45-60 лет, пишет газета "Известия".
Видео дня. Доля золота в резервах России превысила объем долларов
Российская Газета: последние новости
Телефонные мошенники начали представляться финансовым омбудсменом Телефонные мошенники начали представляться финансовым омбудсменом Комитет Госдумы одобрил упрощенное получение вычетов по НДФЛ Комитет Госдумы одобрил упрощенное получение вычетов по НДФЛ Как извлечь прибыль из накопленных 100 тысяч рублей Как извлечь прибыль из накопленных 100 тысяч рублей
Личный счет , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение