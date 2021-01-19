Россияне оценили комфорт на пенсии в 45 тысяч рублей в месяц 

Россияне, которые в ближайшее время отправятся на заслуженный отдых, назвали блага, которые хотели бы иметь на пенсии.

На первом месте в списке желаний оказалось собственное жилье — о нем мечтают 98 процентов респондентов. Важное значение имеет также качество медицинских услуг (97%). Сбалансированное питание — на третьем месте (96%). Причем, участники опроса хотели бы регулярно посещать кафе и рестораны. Спорт и хобби — на четвертом месте. Ну и замыкают пятерку — театры и выставочные центры.