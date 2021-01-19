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В РФ расширили список граждан с правом досрочного выхода на пенсию 

Павел Тиунов 2 часа назад
Медики, работающие с «ковидными» пациентами, могут рассчитывать на досрочный выход на пенсию, заявила зампред комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Татьяна Кусайко. По ее словам, сегодня месяц работы с коронавирусными больными засчитывается за три, сообщает НСН.
Кусайко подчеркнула, что перерасчёт стажа будет произведен в течение 2021гда. Она добавила, что медикам, борющимся с последствиями пандемии, положены еще целый ряд льгот. В частности, выплата (до 375 тысяч рублей) на покупку автомобиля стоимостью до полутора миллионов рублей.

«Медицинские работники также получили возможность приватизировать жилье при наличии определенного стажа», — отметила сенатор.

Кусайко подчеркнула, что программу еще не поддержали на федеральном уровне, но инициативу тепло встретили в российских регионах.
ПФР объяснил неработающим способ получить стаж и выплаты
Ранее, как сообщал «Рамблер», координатор общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков заявил, что россиянок, родивших трёх детей, следует отпускать на пенсию. По его словам, в настоящее время в России сложилась «критическая ситуация с демографией». Рождение детей сегодня — это задача чрезвычайной важности, добавил он. Именно поэтому женщин, в семьях которых появляются как минимум трое детей, необходимо поощрять.
Например, платить им пенсию. Размер пенсии может составлять от 15 тысяч рублей, пояснил общественник. Чесноков также подчеркнул, что для россиянок подобная выплата была бы серьезной помощью в воспитании детей. При этом с каждым последующим ребенком выплата должна становиться все больше. Однако главное, чтобы многодетных матерей не лишали возможности продолжать работать. Если женщина в итоге достигнет пенсионного возраста, то ей следует выплачивать два пособия, резюмировал Чесноков.
Комментарии 4
Личный счет , Видео , Сергей Чесноков , Татьяна Кусайко , Пенсионный фонд РФ , Совет Федерации
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