Эксперт предрек снижение цен на муку, сахар и подсолнечное масло

В России могут снизиться цены на ряд продуктов питания. Об этом генеральный директор аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов сообщил News.ru.

По его словам, в будущем сезоне при условии, что не будет климатических метаморфоз вроде засухи, произойдет существенный рост производства сельскохозяйственной продукции. Причиной этого станут высокие цены на сельхозпродукцию в текущем сезоне.

«Предложение выше — цена сбивается», — объяснил Плугов.

Он оценил шансы внутреннего рынка не потребить произведенное как высочайшие за 10 последних лет. Согласно его прогнозу, удешевление сельхозпродукции может произойти уже осенью. В частности, снизятся цены на муку, сахар, картофель и подсолнечное масло.