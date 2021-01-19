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Продукты в России могут подешеветь 

Артём Кульша 1 час назад
Эксперт предрек снижение цен на муку, сахар и подсолнечное масло
Фото: ТАСС
В России могут снизиться цены на ряд продуктов питания. Об этом генеральный директор аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов сообщил News.ru.
По его словам, в будущем сезоне при условии, что не будет климатических метаморфоз вроде засухи, произойдет существенный рост производства сельскохозяйственной продукции. Причиной этого станут высокие цены на сельхозпродукцию в текущем сезоне.

«Предложение выше — цена сбивается», — объяснил Плугов.

Он оценил шансы внутреннего рынка не потребить произведенное как высочайшие за 10 последних лет. Согласно его прогнозу, удешевление сельхозпродукции может произойти уже осенью. В частности, снизятся цены на муку, сахар, картофель и подсолнечное масло.
9 декабря, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин обратил внимание на удорожание сахара и подсолнечного масла на фоне снижения реально располагаемых доходов населения. 15-го премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений по подготовке нормативной базы для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.
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Личный счет , Экономика , Михаил Мишустин , Владимир Путин
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