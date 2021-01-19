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Россиянам с 1 февраля начнут выдавать новые чеки 

Алиса Селезнёва 4 часа назад
Россиянам с 1 февраля начнут выдавать новые чеки
Фото: ТАСС
Магазины с 1 февраля обязаны будут указывать в чеках все данные о товарах, а также дату и время расчета и полученную сумму. Чем нововведение обернется для покупателей и продавцов, разбирался «Лайф».
По данным издания, в основном новшество затронет малый бизнес: небольшие магазины и предприятия сферы услуг. С 1 февраля чеки как в небольшом киоске, так и в крупном супермаркете должны будут выдаваться по единому образцу.

«Индивидуальным предпринимателям, применяющим специальные налоговые режимы, была предоставлена временная отсрочка по исполнению этой нормы закона в части указания наименования товаров. С 1 февраля 2021 года действие отсрочки заканчивается. Все кассовые чеки должны будут содержать наименование товаров (работ, услуг) и их количество», — пояснили в Федеральной налоговой службе.

Эксперты отмечают, что нарушение этого требования может обернуться штрафом — от 1500 до 3000 рублей для должностных лиц и от 5000 до 10 000 рублей — для организаций.

«Наказание предусмотрено и за отсутствие необходимых сведений, и за ошибки в кассовом чеке», — пояснил член Ассоциации юристов России Артем Коростелев.

При утере чека нового образца копия будет содержать все данные о товаре, что сгладит конфликты покупателем и продавцом, также переход на единые чеки может снизить оборот контрафактных товаров и позволит лучше контролировать налоговые поступления, уверен член генерального совета «Деловой России» Максим Лалакин.
При этом для предпринимателей переоборудование обернется дополнительными расходами на создание цифровой базы товара, присвоение каждой единице своего индивидуального штрихкода, покупку сканеров, обучение персонала.
Однако эксперты уверены, что затраты окупятся, так как работа станет более автоматизированной. К тому же есть вероятность, что часть покупателей перейдет в небольшие магазины из сетевых.
«Рамблер» писал, что ранее в России решили вывести «из тени» рынок аренды жилья. Договоры аренды жилья следует заносить в единую информационную базу, считают представители Минстроя, которые готовят соответствующую законодательную инициативу. Таким образом в стране хотят решить вопрос с «серым рынком» арендного жилья, хозяева которого не желают платить налоги.
Видео дня. Доля золота в резервах России превысила объем долларов
Комментарии 2
Личный счет , Федеральная налоговая служба , Минстрой
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