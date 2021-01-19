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В РФ сократят число профессий, имеющих право на досрочную пенсию. Заявление депутата Госдумы 

Ura.Ru 2 часа назад
В России сократится число профессий, которые имеют право на ранний выход на пенсию. Об этом URA.RU рассказала депутат Госдумы, член комитета по труду и социальной политике Светлана Бессараб.
Ранее стало известно, что медиков, работавших с инфицированными коронавирусом, появится право выйти на пенсию раньше положенного срока. Как сообщила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко, это право они получат, поскольку сейчас один месяц работы с больными COVID-19 равняется трем месяцам обычной работы.

«Сегодня тенденция в первую очередь направлена на то, чтобы снижать количество таких работников, таких опасных профессий, а не увеличивать», — сказала Бессараб в разговоре с URA.RU.

По ее словам, сейчас улучшают условия труда, а уровень опасности сокращается в том числе за счет новых технологий и робототехники.
Борющиеся с коронавирусом медики смогут выйти на пенсию досрочно

«С учетом того, что работа в пандемию не касается всего периода работы человека, то мы скорее всего не увидим всплеска досрочного выхода на пенсию врачей. Максимум они смогут выйти на три месяца раньше срока», — считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

По его мнению, такой возможностью мало кто воспользуется из-за низких пенсионных выплат.
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Личный счет , Видео , Татьяна Кусайко , Александр Сафонов , Светлана Бессараб , Госдума , Совет Федерации , РИА Ura.ru
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