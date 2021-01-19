В России сократится число профессий, которые имеют право на ранний выход на пенсию. Об этом URA.RU рассказала депутат Госдумы , член комитета по труду и социальной политике Светлана Бессараб

Ранее стало известно, что медиков, работавших с инфицированными коронавирусом, появится право выйти на пенсию раньше положенного срока. Как сообщила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко , это право они получат, поскольку сейчас один месяц работы с больными COVID-19 равняется трем месяцам обычной работы.

«Сегодня тенденция в первую очередь направлена на то, чтобы снижать количество таких работников, таких опасных профессий, а не увеличивать», — сказала Бессараб в разговоре с URA.RU.

По ее словам, сейчас улучшают условия труда, а уровень опасности сокращается в том числе за счет новых технологий и робототехники.

«С учетом того, что работа в пандемию не касается всего периода работы человека, то мы скорее всего не увидим всплеска досрочного выхода на пенсию врачей. Максимум они смогут выйти на три месяца раньше срока», — считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

По его мнению, такой возможностью мало кто воспользуется из-за низких пенсионных выплат.