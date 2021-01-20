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На рынке активизировались мошенники, использующие бренд Московской биржи 

Банки.ру 26 минут назад
Мошенники стали представляться трейдерами Московской биржи
Фото: РИА Новости
На фондовом рынке на фоне роста интереса россиян к инвестициям участились случаи использования злоумышленниками бренда Московской биржи в мошеннических целях. Если год назад на горячую линию биржи по противодействию мошенничеству поступало не более трех — пяти обращений в неделю, то сейчас столько же случаев фиксируется ежедневно, говорится в сообщении площадки.

«Злоумышленники звонят потенциальной жертве, представляются аналитиками или трейдерами Московской биржи и предлагают совершить инвестиции в акции российских и международных компаний под высокие проценты. Затем они пытаются получить у физического лица информацию о его банковских картах или просят провести платеж по своим реквизитам», — описывает стандартную схему мошенничества директор департамента операционных рисков и информационной безопасности Московской биржи Сергей Демидов.

«Обращаем внимание, что Московская биржа — инфраструктурная организация, площадка, на которой проводятся торги финансовыми инструментами. Биржа — не брокер, не продает и не покупает ценные бумаги и не оказывает такие услуги физическим лицам, не занимается управлением инвестициями или портфелями ценных бумаг. Сотрудники биржи не обзванивают граждан, не могут просить данные платежных карт и не дают никаких инвестиционных рекомендаций», — подчеркивается в сообщении организации.
Там напоминают, что для торговли на бирже физическим лицам необходимо обратиться в брокерскую компанию или банк, имеющий лицензию ЦБ РФ, заключить с ними договор и открыть брокерский счет. Все это можно сделать онлайн.
Мосбиржа призывает граждан быть внимательными и тщательно изучать предлагаемые им инвестиционные продукты и услуги, а в случае получения подозрительных звонков со стороны лиц, представляющихся сотрудниками биржи, — сообщать на горячую линию биржи по противодействию мошенничеству по адресу fraud@moex.com.
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Комментарии 1
Личный счет , Сергей Демидов , Московская биржа , Центральный банк России
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