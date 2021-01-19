Бензин подорожал по всей России 

Розничные цены на бензин на прошлой неделе выросли на всей территории России. Об этом свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК, которые приводит «Интерфакс»

В период с 10 по 17 января наибольший рост цен на бензин наблюдался в Ингушетии, Забайкальском крае и Сахалинской области — там топливо подорожало на 30 копеек. В остальных регионах России бензин подорожал в пределах 24 копеек.

В Москве Аи-92 и Аи-95 подорожал на 17 копеек за неделю — до 44,02 рубля и 48,64 рубля соответственно.

Тем временем, в Тыве и Крыму топливо подешевело. В Крыму Аи-95 стал дешевле на 7 копеек, а Аи-92 в Тыве — на 2 рубля 26 копеек.

В среднем по России цены на Аи-92 выросли на 5 копеек за неделю — до 44,03 рубля, Аи-95 — на 6 копеек, до 47,36 рубля.