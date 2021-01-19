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Бензин подорожал по всей России 

Вероника Полынина 4 часа назад
Бензин подорожал по всей России
Фото: РИА Новости
Розничные цены на бензин на прошлой неделе выросли на всей территории России. Об этом свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК, которые приводит «Интерфакс».
В период с 10 по 17 января наибольший рост цен на бензин наблюдался в Ингушетии, Забайкальском крае и Сахалинской области — там топливо подорожало на 30 копеек. В остальных регионах России бензин подорожал в пределах 24 копеек.
В Москве Аи-92 и Аи-95 подорожал на 17 копеек за неделю — до 44,02 рубля и 48,64 рубля соответственно.
Тем временем, в Тыве и Крыму топливо подешевело. В Крыму Аи-95 стал дешевле на 7 копеек, а Аи-92 в Тыве — на 2 рубля 26 копеек.
В среднем по России цены на Аи-92 выросли на 5 копеек за неделю — до 44,03 рубля, Аи-95 — на 6 копеек, до 47,36 рубля.
С нового года, как сообщал «Рамблер», в России на 4% подорожали акцизы на бензин, дизельное топливо и моторные масла. За тонну бензина ниже 5 класса предпринимателям придется теперь платить 13 624 рубля, за тонну для бензина 5 класса — 13 262 рубля, за тонну для дизельного топлива 9 188 рублей, за тонну моторного масла — 5 841 рубль. На встрече с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер Александр Новак отмечал, что механизм демпфера позволит сдержать рост цен на рынке. По словам Новака, в течение 2021 года стоимость популярных марок бензина в России не обгонит темпы инфляции.
Видео дня. Доля золота в резервах России превысила объем долларов
Комментарии 2
Личный счет , Александр Новак , Владимир Путин , Интерфакс
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