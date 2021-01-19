«Интернет-брокер» похитил у мужчины больше миллиона рублей 

Мужчина обратился в полицию и рассказал, что увидел в интернете рекламу «брокерской платформы», обещавшей хороший и быстрый заработок. По словам пострадавшего, за несколько месяцев он перевел мошенникам в общей сложности более 17 тысяч долларов (1,3 млн рублей).

Перед тем как брокеры перестали выходить на связь, он получил от них сообщение о возможности вывести на карту 7,6 млн рублей, для чего ему необходимо положить на депозит еще тысячу долларов.

Мужчина перевел деньги и, не получив ответа, понял, что его обманули. Однако он еще несколько месяцев не обращался в полицию, надеясь на возврат средств.

По факту обращения ГУ МВД по Москве проводит проверку.