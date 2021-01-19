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«Интернет-брокер» похитил у мужчины больше миллиона рублей 

Вероника Полынина 3 часа назад
«Интернет-брокер» похитил у мужчины больше миллиона рублей
Фото: РИА Новости
Уроженец Таджикистана стал жертвой обмана интернет-брокеров, пишет «Московский комсомолец».
Мужчина обратился в полицию и рассказал, что увидел в интернете рекламу «брокерской платформы», обещавшей хороший и быстрый заработок. По словам пострадавшего, за несколько месяцев он перевел мошенникам в общей сложности более 17 тысяч долларов (1,3 млн рублей).
Перед тем как брокеры перестали выходить на связь, он получил от них сообщение о возможности вывести на карту 7,6 млн рублей, для чего ему необходимо положить на депозит еще тысячу долларов.
Мужчина перевел деньги и, не получив ответа, понял, что его обманули. Однако он еще несколько месяцев не обращался в полицию, надеясь на возврат средств.
По факту обращения ГУ МВД по Москве проводит проверку.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в ЦБ РФ рассказали, как распознать финансовую пирамиду. Во-первых, у финансовой организации должна быть лицензия Банка России, наличие которой можно проверить на сайте регулятора. Во-вторых, большинство финансовых пирамид действуют по принципу сетевого маркетинга и предлагают проценты за привлечение других клиентов. Кроме того, мошенники заявляют о гарантированном доходе и застрахованных инвестициях.
Видео дня. Доля золота в резервах России превысила объем долларов
Комментарии
Личный счет , МВД , Центральный банк России , Московский комсомолец
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