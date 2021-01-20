Россияне увеличили траты на такси

Траты россиян на поездки в такси в минувшем году выросли на 45%, а количество поездок — на 52%. Об этом говорится в исследовании Россельхозбанка , имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Рост спроса наблюдался в сфере такси, услугами которого в 2020 году пользовались на 52% больше по сравнению с годом ранее. Общая сумма трат выросла на 45%, а доля такси среди других видов транспорта повысилась с 6,4% в 2019 году до 7,5%", — отмечается в исследовании. При этом, по данным банка, средняя стоимость одной поездки снизилась до 193 рублей, когда в 2019 году она составляла 203 рубля.

Вместе с тем самым популярным средством передвижения у россиян в прошлом году, как и в 2019 году, был автомобиль. Так, количество транзакций на АЗС в 2020 году выросло на 21%, а общая сумма таких операций — на 18%. В то же время доля трат россиян на АЗС за год снизилась с 80% до 72%.

Резкий рост спроса на общественный транспорт

Самый сильный прирост спроса в прошлом году продемонстрировал общественный транспорт. За год число транзакций на оплату проезда выросло вдвое, а общая сумма таких операций увеличилась на 17%. В результате доля трат россиян на общественный транспорт в общем числе транзакций по оплате разных видов транспорта за год увеличилась с 13% в 2019 году до 20%, следует из данных Россельхозбанка.

"За последнее время общественный транспорт претерпел существенные изменения: он стал более удобным, комфортным. Появление комфортабельных поездов, развитие транспортной инфраструктуры и открытие новых маршрутов, а также существенный рост цен на бензин побуждают многих россиян отдать предпочтение общественному транспорту", — прокомментировала такую тенденцию руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк, слова которой привела пресс-служба.

Падение интереса к каршерингу

Единственный сегмент рынка, продемонстрировавший снижение в прошлом году, стал каршеринг. Число транзакций по краткосрочной аренде автомобиля снизилось на 32%, общая сумма потраченных на эти цели средств — на 7%. В результате доля трат на каршеринг сократилась в общем по стране c 0,2% до 0,1%.

Основное влияние на динамику показателей по расходам на оплату услуг каршеринга оказали меры по противодействию коронавирусной инфекции. В частности, повлиял запрет на пользование сервисом в Москве в весенние месяцы, уточнила Деменюк.

При подготовке исследования аналитики Россельхозбанка проанализировали статистику кредитной организации по тратам клиентов на разные виды транспорта за прошлый год.