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На «Авито» продают вилку Колчака за 2 миллиона 

Артём Кульша 56 минут назад
На «Авито» продают вилку Колчака за 2 миллиона
Фото: соцсети
На сервисе «Авито» была выставлена на продажу вилка военного и политика Александра Колчака за 2 миллиона рублей.
16 января житель деревни Завьялово в Ишимском районе Тюменской области по имени Сергей разместил соответствующее объявление. В описании лота сказано лишь, что состояние вилки — бывшая в употреблении. На прикрепленных фотографиях запечатлен потертый столовый прибор с гравировкой в виде инициалов АК.
Сергей рассказал «Ура.ру», что нашел вилку в Казахстане, а то, что она могла принадлежать руководителю Белого движения во время Гражданской войны в России, ему подсказали знающие люди. Мужчина сообщил, что не намерен отправлять прибор на экспертизу, потому что не сомневается в том, что тот действительно принадлежал Колчаку.

«Если будет реальный покупатель, готов поторговаться», — добавил он.

В ноябре, как сообщал «Рамблер», на «Авито» была выставлена на продажу визитка президента России Владимира Путина, когда тот занимал должность заместителя мэра Санкт-Петербурга по международным и внешнеэкономическим связям. На ней указаны тогдашние номера телефона, факса и телекса Путина и адрес его электронной почты.
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Комментарии
Личный счет , Александр Колчак , Владимир Путин
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