На «Авито» продают вилку Колчака за 2 миллиона 

На сервисе «Авито» была выставлена на продажу вилка военного и политика Александра Колчака за 2 миллиона рублей.

16 января житель деревни Завьялово в Ишимском районе Тюменской области по имени Сергей разместил соответствующее объявление. В описании лота сказано лишь, что состояние вилки — бывшая в употреблении. На прикрепленных фотографиях запечатлен потертый столовый прибор с гравировкой в виде инициалов АК.

Сергей рассказал «Ура.ру», что нашел вилку в Казахстане, а то, что она могла принадлежать руководителю Белого движения во время Гражданской войны в России, ему подсказали знающие люди. Мужчина сообщил, что не намерен отправлять прибор на экспертизу, потому что не сомневается в том, что тот действительно принадлежал Колчаку.

«Если будет реальный покупатель, готов поторговаться», — добавил он.