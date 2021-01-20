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Названы три причины маленькой пенсии 

Алиса Селезнёва 46 минут назад
Юрист назвала россиянам три причины маленькой пенсии
Фото: РИА Новости
Ошибка отдела кадров, проблемы со СНИЛС или с поданными сведениями о стаже работы и страховых взносах могут стать причинами занижения пенсионных выплат. Об этом ZakonGuru рассказала юрист Ольга Субботина.
По ее словам, при подозрении, что пенсию занижают, прежде всего нужно проверить свой СНИЛС. Возможно, возникли технические неполадки, которые необходимо устранить.

«На полис СНИЛС вносятся сведения по каждому человеку — его трудовой стаж, размер зарплаты, начисленные работодателем страховые взносы и т. д. Когда человек впервые обращается в ПФР для оформления пенсии, ему начисляют выплаты, согласно информации с лицевого счета СНИЛС», — пояснила она.

Также причиной проблем с пенсией может быть неправильно начисленный трудовой стаж.

«Если кадровики ошиблись и неправильно оформили стаж до 2002 года, это может уменьшить размер пенсионных выплат, поскольку этот стаж обязательно учитывается при расчетах», — заявила юрист.

Также сложности могут возникнуть, если данные о стаже и взносах просто отсутствуют.

«Если работодатель не сдавал в ПФР отчеты, это значит, что отсутствует информация о сумме начисленных взносов. Тогда пересчитать и прибавить что-то к пенсии становится невозможно», — отметила Ольга Субботина.

Она призвала пенсионеров внимательно следить за начислениями и все спорные моменты своевременно уточнять в ПФР.
«Рамблер» писал, что ранее россияне приняли участие в опросе негосударственного пенсионного фонда Сбербанка и назвали размер идеальной пенсии. Выяснилось, что медианный ежемесячный доход, который позволит российским пенсионерами чувствовать себя комфортно, составляет 45,6 тысячи рублей, что в три раза больше средней пенсии по стране.
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Личный счет , Ольга Субботина , Пенсионный фонд РФ , НПФ Сбербанка
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