Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов

В 2020 году банки выдали 14,6 млн потребительских займов, что на 25,9% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

«Наибольшее количество потребкредитов в регионах РФ в 2020 года было выдано в Москве (711,2 тыс. ед.), Московской области (632,5 тыс. ед.), Краснодарском крае (553,9 тыс. ед.), а также в Республике Башкортостан (502,0 тыс. ед.) и Свердловской области (478,8 тыс. ед.)», — отметили в НБКИ.

При этом в бюро подчеркнули, что снижение выдачи кредитов на покупку потребительских товаров фиксировалось во всех российских регионах. При этом сильное снижение по сравнению с 2019 годом продемонстрировали Ставропольский край (падение на 32,7%), Тюменская (30,6%) и Ростовская (29,5%) области.

«Тенденция по соблюдению банками консервативного подхода в розничном кредитовании по-прежнему сохраняется. При этом значение Персонального кредитного рейтинга заемщиков остается для кредиторов определяющим критерием при принятии решения», — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Как сообщал «Рамблер», ранее эксперты предупредили о риске пузыря на рынке ипотечного кредитования. По мнению специалистов, рост ипотечного рынка происходит на фоне снижения доходов населения и может привести к коллапсу. Согласно негативным прогнозам, ипотечный пузырь может лопнуть уже через 8-12 месяцев. За три квартала 2020 года задолженность россиян по кредитам возросла на 10% и достигла 19,3 млрд рублей. По разным оценкам, 30–50% взявших кредиты перекредитовываются, чтобы обслуживать уже имеющиеся займы.