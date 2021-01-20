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Россиянам обещают проблемы с выдачей кредитов 

ИА Regnum 1 час назад
Россиянам пообещали проблемы с выдачей кредитов
Фото: РИА Новости
Ситуация на рынке банковского кредитования на сегодняшний день весьма отрицательная, считает доцент департамента Правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ, член высшего совета «Сильной России» Наталья Оганова. Об этом сегодня, 20 января, она заявила ИА REGNUM, отвечая на вопрос о том, кто может получить кредиты в банках на щадящих условиях.

«Действительно, количество кредитов, которые выдали банки, составляет порядка 30% от той суммы, которые выдавались за последние три года. Причем львиная доля этих кредитов — ипотечные, связанные с тем, что в последний год в России действует льготная ипотека. Что же касается кредитов, которые не подтверждены доходами россиян, то их количество существенно уменьшилось, потому как Центральный банк, выполняющий регуляторную функцию, с 2019 года ужесточил требования к выдаче подобных кредитов, и банкам теперь нужно гораздо больше финансовых средств для их обеспечения», — отметила эксперт.

Она обратила внимание, что банкам это невыгодно.

«Деньги в банки не несут, поскольку денег у людей, по сути, нет. Их необходимо привлекать, но банки на сегодняшний день действительно исчерпали тех заемщиков, у которых всё хорошо с заработной платой и которые добросовестно исполняют свои кредитные обязательства. Их количество всегда было ограничено, и, наверное, за весь период времени, когда банки заработали на этом большие проценты, лимит таких заемщиков исчерпан», — пояснила Оганова.

«Я думаю, что поскольку кризис неплатежей близок и нам предрекают большой банковский кризис осенью 2021 года, то проблемы с выдачей кредитов, безусловно, будут оставаться. В ближайшее время банки вряд ли будут ослаблять требования к заемщикам, потому что есть большой риск невозврата. Поэтому на сегодняшний день подготовиться к выдаче кредитов можно только имея более-менее стабильную зарплату и справку о доходах. В противном случае можно рассчитывать только на повышенные проценты», — добавила эксперт.

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Комментарии 2
Личный счет , Финансовый университет , Центральный банк России , ИА REGNUM
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