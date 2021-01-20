Россиянам пообещали проблемы с выдачей кредитов

«Действительно, количество кредитов, которые выдали банки, составляет порядка 30% от той суммы, которые выдавались за последние три года. Причем львиная доля этих кредитов — ипотечные, связанные с тем, что в последний год в России действует льготная ипотека. Что же касается кредитов, которые не подтверждены доходами россиян, то их количество существенно уменьшилось, потому как Центральный банк, выполняющий регуляторную функцию, с 2019 года ужесточил требования к выдаче подобных кредитов, и банкам теперь нужно гораздо больше финансовых средств для их обеспечения», — отметила эксперт.