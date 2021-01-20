Россиянам пообещали проблемы с выдачей кредитов

«Действительно, количество кредитов, которые выдали банки, составляет порядка 30% от той суммы, которые выдавались за последние три года. Причем львиная доля этих кредитов — ипотечные, связанные с тем, что в последний год в России действует льготная ипотека. Что же касается кредитов, которые не подтверждены доходами россиян, то их количество существенно уменьшилось, потому как Центральный банк, выполняющий регуляторную функцию, с 2019 года ужесточил требования к выдаче подобных кредитов, и банкам теперь нужно гораздо больше финансовых средств для их обеспечения», — отметила эксперт.
«Деньги в банки не несут, поскольку денег у людей, по сути, нет. Их необходимо привлекать, но банки на сегодняшний день действительно исчерпали тех заемщиков, у которых всё хорошо с заработной платой и которые добросовестно исполняют свои кредитные обязательства. Их количество всегда было ограничено, и, наверное, за весь период времени, когда банки заработали на этом большие проценты, лимит таких заемщиков исчерпан», — пояснила Оганова.
«Я думаю, что поскольку кризис неплатежей близок и нам предрекают большой банковский кризис осенью 2021 года, то проблемы с выдачей кредитов, безусловно, будут оставаться. В ближайшее время банки вряд ли будут ослаблять требования к заемщикам, потому что есть большой риск невозврата. Поэтому на сегодняшний день подготовиться к выдаче кредитов можно только имея более-менее стабильную зарплату и справку о доходах. В противном случае можно рассчитывать только на повышенные проценты», — добавила эксперт.