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В России выросли цены на курицу, рыбу и хлеб 

News.ru 31 минуту назад
В России выросли цены на курицу, рыбу и хлеб
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
За период с 12 по 18 января выросли цены на ряд продовольственных товаров. В частности, на 0,5% подорожали мясо кур и замороженная рыба. Об этом NEWS.ru сообщили в Росстате.
В ведомстве отметили, что на 0,3% увеличилась стоимость ржаного хлеба, макарон и чёрного чая. В свою очередь, говядина, свинина и мясные консервы стали дороже на 0,2%.
За овощи же теперь придётся отдать больше в среднем на 1,2%. В том числе за помидоры (+3,5%), картофель (+2,1%), морковь (1,9%) и лук репчатый (+0,8%).
Также отмечается, что подсолнечное масло в целом по России подорожало на 0,1%, тогда как сахар-песок подешевел на 0,5%.
В то же время на 0,2% стали стоить меньше гречневая крупа и пшено, куриные яйца — на 0,7%.
Из непродовольственных товаров первой необходимости подорожали спички (+0,7%), сухие корма для животных (+0,3%) и мыло (+0,1%).
Тогда как из других непродовольственных товаров выросли в цене отечественные легковые автомобили (+2,3%), телевизоры (+1,3%) и сигареты российского производства (+0,4%).
Ранее Минсельхоз России заявил о снижении стоимости сахара и подсолнечного масла в РФ как у производителей, так и на розничном рынке.
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