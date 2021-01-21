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Украинскому пенсионеру насчитали за отопление 28 тысяч рублей 

РИА Новости 1 час назад
Украинскому пенсионеру насчитали за отопление 28 тысяч рублей
Фото: РИА Новости
Пенсионер из Киева Станислав Липовский получил квитанцию за услуги ЖКХ, согласно которой за отопление квартиры за декабрь прошлого года должен заплатить 10 796 гривен (около 28 тысяч рублей — ред.). Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

"Десять тысяч за тепло! За декабрь — это еще не самый холодный месяц! Как Вам такая арихметика? Победа! Или просто сильно нужны деньги?" — написал пенсионер.

Площадь квартиры автора поста составляет 102 квадратных метра. При этом комментаторы, просканировав QR-код квитанции, выяснили, что общий долг пенсионера за отопление составляет более 70 тысяч гривен (около 182 тысяч рублей).
Сам Липовский заявил в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews, что не знает, как оплачивать такие счета при пенсии в 1 700 гривен (около 4,5 тысячи рублей). По словам пенсионера, работы у него сейчас нет и деньги взять неоткуда.
Мужчина также пожаловался, что денег на оплату коммунальных услуг ему не хватало и раньше, при этом субсидию он не может оформить из-за отсутствия необходимых справок и документов.
В разных областях Украины уже третью неделю проходят протестные акции из-за повышения тарифов на газ. Правительство на внеочередном заседании в понедельник ввело государственное регулирование цен на газ до завершения карантина, введенного из-за коронавируса, или до окончания отопительного сезона, зафиксировав их на уровне 6,99 гривны за кубометр.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил заместителю главы своего провести полный аудит действующих тарифов во всех областях страны. Речь идет о тарифах на отопление, бытовой газ и пользование пассажирским транспортом.
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Комментарии
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