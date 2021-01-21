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Глава Visa спрогнозировал рост доли безналичных платежей до 90% 

Банки.ру и ещё 2 3 часа назад
Глава Visa спрогнозировал рост доли безналичных платежей до 90%
Фото: РИА Новости
Доля безналичных платежей в России может превысить 90% через три-четыре года, пишет РБК, ссылаясь на прогноз гендиректора платежной системы Visa в России Михаила Бернера. По его словам, Россия сделала очень существенный рывок вперед, в особенности за последние три года, когда произошла массовая цифровизация платежей. Эксперты Boston Consulting Group (BCG) характеризовали скорость отказа от наличных в России как «русское чудо». Как считает Бернер, в ближайшее время продолжится переход наличных платежей в безналичные.
По словам Бернера, привычки, которые сформировала пандемия, у россиян останутся и «все больше платежей, которые делались наличными, будут делаться с помощью безналичных средств». Также на рост популярности безналичных расчетов повлияют новые технологии, считает он: например, сервис Visa для малого бизнеса, позволяющий принимать карты на устройствах Android, а также сервисы рассрочки на POS-терминалах, над которыми работают многие банки. Представитель ЦБ сообщил, что по итогам девяти месяцев прошлого года доля безналичных операций в торговой рознице составила 69,4%. По его мнению, этот показатель превысит 70%. ЦБ ожидает, что «в дальнейшем доля безналичных операций продолжит расти, в том числе за счет развития платежных технологий (в частности, сервисов Системы быстрых платежей) и инфраструктуры рынка». В целом потенциал у России в этом отношении очень большой, и на горизонте трех-пяти лет эта доля может достичь 75%, отметил представитель регулятора.
Доля безналичных платежей 90% в России вполне достижима, считает руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова. По ее словам, в России многие участники рынка заинтересованы в росте этой доли — речь идет как о банках, заинтересованных в росте выручки, так и о государстве, которое стремится обелить экономику. Достижение доли 90% возможно, если в безналичные расчеты будут переведены крупные покупки, которые сейчас совершаются в основном только за наличные, например покупки автомобилей, говорит глава правления Национального платежного совета Алма Обаева. Свою роль сыграет и пандемия, которая подтолкнула развитие рынка интернет-торговли, считает эксперт.
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Комментарии 4
Личный счет , Алма Обаева , Михаил Бернер , Visa , Центральный банк России , РБК
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