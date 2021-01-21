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Доходы самозанятых в интернете увеличились в 11 раз 

Лера Букина 4 часа назад
Доходы самозанятых в интернете увеличились в 11 раз
Фото: ТАСС
Кризис на фоне пандемии коронавируса, а также изменения в применении налогового режима для самозанятых стали драйверами усиления роли работающих на себя и увеличения их вклада в развитие экономики России, заявила «Известиям» коммерческий директор ЮMoney Оксана Коробкина, владеющая 100% акций ЮKassa.
Аналитики утверждают, что в 2020 году количество принимающих онлайн-платежи самозанятых увеличилось в 6,4 раза. Что касается их оборота, то он вырос в 10,6 раза в сравнении с 2019 годом. Также была зафиксирована положительная динамика с числом покупок — они выросли в 9,7 раза.
Лидерами по росту выручки стали самозанятые, которые продают в интернете одежду и обувь. Отмечается, что она выросла в 38 раз. Самый большой средний чек интернет-покупки оказался у товаров для дома и сада — 3687 рублей.
Статистика экспертов выглядит реалистично, так как самозанятым была оказана наибольшая помощь со стороны государства в период пандемии коронавируса, заявил член совета ТПП РФ Игорь Скляр.
Он прогнозирует рост онлайн-оборота работающих на себя в 2021 году, хоть и допускает, что рост будет ниже, чем в 2020 году. По его мнению, он составит 30–40%.
Росту выручки способствовало то, что многие компании перевели сотрудников в статус самозанятых, заявил президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев.
Ранее «Рамблер» сообщал, что количество фрилансеров в РФ за год выросло на 76%, в целом в 2020 году они смогли заработать более 110 миллионов рублей. Данные приводят фриланс-биржа FL.ru и IT-холдинг TalentTech.
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Комментарии 1
Личный счет , Экономика России , Оксана Коробкина , Игорь Скляр , Владимир Буев , Торгово-промышленная палата , газета "Известия"
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