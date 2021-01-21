Минтруд назвал число безработных россиян

2,6 миллиона россиян официально безработны. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил заместитель министра труда и социальной защиты России Андрей Пудов

Сегодня, как сообщал «Рамблер», прошло совещание комитета Совета Федерации по социальной политике. Пудов принял в нем участие. Он сообщил, что, согласно данным на 20 января, 2,6 миллиона человек зарегистрированы безработными.

«Мы планируем, конечно же, снижение численности безработных граждан», — подчеркнул чиновник.

В конце декабря президент России Владимир Путин сообщил, что власти России в целом смогли решить вопрос о защите людей от экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Они многое сделали для того, чтобы помочь семьям с детьми, безработным и самозанятым гражданам, индивидуальным предпринимателям, небольшим компаниям, предприятиям, секторам экономики.

Глава государства рассказал, что власти не допустили критического спада экономики, обеспечили стабильность и устойчивость макроэкономических показателей, сохранили ведущие отрасли и выработали системные меры их поддержки, продолжили осуществление знаковых инфраструктурных проектов, создали новые стимулы для поддержки жилищного строительства и инструменты для ускоренного развития туристической отрасли.