Эксперт предупредил о подорожании жилья и ипотеки

Эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский посоветовал россиянам, которые планируют взять ипотеку, сделать это в начале 2021 года. Позже ставки по ипотеке могут вырасти, как и цены на жилье, пишет «Российская газета».

По прогнозу Капустянского, средняя ставка по ипотеке в первом полугодии 2021-го будет медленно расти до отметки в 7,5-8 процента.

Аналитики портала «Индикаторы рынка недвижимости» подсчитали, что цены на квартиры в Москве в прошлом году выросли более чем на 12 процентов.

Капустянский считает, что рост цен продолжится и в 2021 году на фоне повышенного спроса на льготные программы ипотеки. По его мнению, недвижимость в среднем подорожает на уровне официальной инфляции — до пяти процентов.

Как сообщал «Рамблер», с апреля 2020-го государство субсидирует ипотечные ставки: самой популярной программой в России стала льготная ипотека на новостройки под 6,5 процента. Действовать она будет до 1 июля 2021 года.

В конце 2020-го президент России Владимир Путин заявил, что льготная ипотека работает, но если цены на жилье будут расти и дальше, программа потеряет свой смысл.

По словам Путина, рынок отреагировал ростом цен, увидев, что «объем кредитных ресурсов выделяется приличный» и за ипотекой обращается множество россиян.