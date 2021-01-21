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Тенденция сохранится: банки выдали на четверть меньше кредитных карт 

Газета.Ru 3 часа назад
Выдачи кредитных в России сократились на 26%
Фото: ТАСС
В кредитных бюро подвели итоги 2020 года, исходя из которых выяснилось, что в России снизилось число оформлений кредитных карт. И причина кроется не в длительном весеннем локдауне, а в изменении кредитной политики банков. Эксперты предупреждают, что в 2021 году такая политика сохранится и возвращения к прежним объемам выдачи не стоит ждать раньше, чем через год-полтора.
Выдачи кредитных карт в 2020 году сократились на 26%, подвели итоги в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). По их данным, за прошедший год банки выдали 8,15 млн кредитных карт против 11 млн карт в 2019-м.

«Выдачи кредитных карт в 2020 году сильно сократились. Произошло это, во-первых, из-за трехкратного падения выдач весной на фоне первой волны коронавируса. Затем выдачи постепенно восстанавливались, но во время второй волны банки вновь несколько ужесточили свои кредитные политики», — указывает генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

В декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выдачи сократились на 13%. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за прошлый месяц было выдано на 16,5% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В свою очередь, выдача новых «кредиток» в IV квартале 2020 года оказалась на 17% меньше год к году. Что касается среднего Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по кредитным картам, в завершение 2020 года он достиг 662 баллов (минимальное значение — 300 баллов, максимальное — 850), увеличившись за год на 13 баллов.
Выходит, что сокращение выдачи — результат не длительного режима самоизоляции, а ужесточения кредитной политики. Волны кредитов «как раньше» не стоит ждать еще как минимум год-полтора, предупреждает ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Банки понимают, что их в самые ближайшие месяцы накроет волна корпоративных неплатежей, так как завершились и налоговые каникулы, и мораторий на банкротства по судебным искам, а долги остались. Да и ситуацию с доходами граждан не назовешь еще стабильной: люди и сами часто, обращаясь за кредитом, не знают, какие сюрпризы их поджидают на работе», — говорит эксперт, объясняя, что по этой причине сотрудники банков продолжат проявлять осторожность по отношению к незнакомым ранее, новым для них заемщикам.

К сожалению, пока ни один эксперт не готов утверждать, что экономика вошла в активный рост, и в ближайшее время ее не ждет каких-либо колебаний. Улучшения есть, однако вопрос, насколько они стабильны, остается открытым, отмечает директор СРО НАПКА Борис Воронин.
«Именно поэтому с большей долей вероятности в 2021 году кредиторы продолжат следовать политике сдержанного кредитования, сделав ставки на обеспеченное кредитование», — уверен эксперт. Он также обращает внимание на тот факт, что кредитные карты являются высокорискованным сегментом и одним из лидеров по показателю доли просроченной задолженности в банковском портфеле.
Несмотря на ужесточение требований к заемщикам со стороны банков и сокращение кредитного портфеля, генеральный директор НСВ Роман Волосников отмечает, что говорить о чрезмерно жесткой политике пока не приходится. Банки просто пытаются обезопасить себя и своих клиентов от чрезмерных рисков, указывает эксперт. Согласно его прогнозу, по итогам года показатель выдачи скорее всего либо останется на уровне 2020-го, либо вырастет на 2-3 п.п.

«Кредиторы понимают, что чрезмерно жесткая политика банков приведет к тому, что часть клиентов будет искать альтернативные способы получить средства, в том числе и в МФО, а другая часть будет обращаться к черным кредиторам, увеличивая на них спрос», — предупреждает Волосников.

Количество выданных займов, в свою очередь, уже растет. По словам генерального директора финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрея Пономарева, особенно выдачи увеличились в IV квартале. В ноябре и декабре 2020 года на платформе Webbankir было выдано на 19% и на 24% займов больше по сравнению с аналогичными месяцами 2019-го. Эксперт отмечает, что это полностью перекрыло негативные последствия коронавирусной пандемии, которые ощущались на рынке весной, и количество, и объемы выдач год к году также возросли.
Андрей Пономарев полагает, что в случае его платформы основная причина положительной динамики — в увеличении популярности онлайн-сервисов и росте интереса к онлайн-кредитованию. Однако он также отмечает тот факт, что МФО обычно оценивают заемщиков более лояльно, чем банки.
Ко всему прочему Пётр Пушкарёв добавляет, что ситуация стала выглядеть по-иному и для лояльных граждан с безупречной историей платежей. К примеру, надежным ипотечным заемщикам банки и сами теперь настойчиво рассылают предложения о выпуске уже одобренной кредитной карты с лимитами до 500-600 тыс. рублей. Либо еще даже не окончившим платить ипотеку гражданам банки активно предлагают взять потребительский кредит на сумму от миллиона и выше, так, чтобы полностью перекрыть и рефинансировать ипотеку под вроде бы более низкий процент, но с условием дополнительно взятых в кредит денег.
Таким образом банк сохраняет клиента за собой еще на несколько лет, понимая, что вероятнее всего привыкшие к регулярным высоким платежам граждане вполне справятся и с обслуживанием нового кредита или карты, замечает эксперт.
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Комментарии
Личный счет , Статьи , Борис Воронин , Андрей Пономарев
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