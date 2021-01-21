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Центробанк рассказал о 600 млрд рублей, вложенных россиянами в «мутные» инвестиционные продукты 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 2 часа назад
ЦБ: россияне вложили 600 млрд рублей в ненадежные инвестпродукты
Фото: ТАСС
Банк России оценил в 600 миллиардов рублей вложения россиян в «мутные» инвестиционные продукты со сложной структурой и ценообразованием, половина из которых была сделана в 2020 году, заявил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов.
По его словам, для ЦБ было неожиданным то количество физических лиц, которые впервые пришли на фондовый рынок.

«Мы увидели также рост субститутов инвестиционного страхования жизни, то есть вот этих «мутных» продуктов, как я их называю, определить цену по которым невозможно, и невозможно нормальному человеку, даже образованному, спрогнозировать доходность по этим продуктам», — приводит РИА «Новости» слова Швецова.

По словам запреда ЦБ, россияне вложили средства в финансовые продукты, ценообразование которых чрезвычайно сложно и непрозрачно. При этом почти более 90% их продаж обеспечили около десяти российских розничных банков.

«У нас возникла обеспокоенность по поводу создавшейся ситуации. Мы абсолютно уверены, что значительная часть инвесторов, к сожалению, неправильно понимают, что они купили, и это формирование неправильных ожиданий основано не столько на отсутствии достаточных знаний, а сколько на прямом введении граждан в заблуждение относительно характеристик продукта», — добавил Швецов.

При этом ЦБ увидел в ряде структурных продуктов признаки пирамид. «Мы сейчас этим занимаемся, по крупным эмитентам мы выясняем, насколько эмитенты состоятельны в выполнении своих обязательств», — добавил он.
Центробанк в середине декабря опубликовал письмо с рекомендацией кредитным организациям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг не продавать сложные инвестиционные продукты неквалифицированным инвесторам до введения обязательного тестирования на право их покупки.
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Комментарии 2
Личный счет , Сергей Швецов , Центральный банк России , РИА Новости
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