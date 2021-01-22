В ПФР назвали возраст выхода на пенсию в 2021 году 

В 2021 году, несмотря на повышение пенсионного возраста, пенсии в России будут назначаться на полтора года раньше нового установленного законом срока. При этом сохранены и льготы по досрочному получению пенсии, говорится на сайте Пенсионного фонда России

«В этом году продолжает действовать переходный период по повышению возраста, дающего право на пенсию по старости. Несмотря на то, что с января он вырос еще на год, а общее увеличение составило уже три года, пенсии в 2021 году назначаются на 1,5 года раньше нового пенсионного возраста: в 56,5 лет женщинам и в 61,5 год мужчинам», — рассказали в ПФР.

В фонде также отметили, что раньше выйти на заслуженный отдых смогут россияне, имеющие право на досрочную пенсию, в том числе горняки, спасатели, водители общественного транспорта, педагоги, врачи и представители некоторых творческих профессий. Также на пять лет раньше выходят на пенсию жители Севера.

«Пенсия при этом оформляется с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста. Например, школьный учитель, выработавший в апреле 2021-го необходимый педагогический стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии с переходным периодом через три года, в апреле 2024-го», — пояснили в ПФР.

«Рамблер» писал, что ранее в Пенсионном фонде России напомнили, что с учетом повышения возраста выхода на пенсию предпенсионные льготы женщины получают в 55 лет, мужчины — в 60 лет.

И те, и другие могут рассчитывать на два выходных дня в год для прохождениях диспансеризации, а также закон защищает их от увольнения и не принятия на работу по причине возраста. Кроме того, людям, ожидающим выхода на пенсию, положено повышенное пособие по безработице в размере 11280 рублей.