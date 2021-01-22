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Россиян предупредили о резком росте цен на автомобили 

Лера Букина 3 часа назад
Эксперт: «Повышение утильсбора вызовет рост цен на автомобили»
Фото: РИА Новости
Увеличение утилизационного сбора на 25% вызовет существенный рост цен на автомобили. Первыми под ценовой удар попадут новые транспортные средства, заявил «Ура.ру» автоэксперт Вячеслав Субботин.
По его словам, рост цен мало коснется авто с пробегом, поскольку в России рынок вторичных автомобилей и так дорогой в сравнении с Европой.
С Субботиным согласны российские автодилеры. Повышение утильсбора коснется всего авторынка, считает представитель одной из крупнейших в России сети автосалонов. По его прогнозам, это затронет как бюджетные автомобили, так и автомобили премиум-класса.
Ранее «Рамблер» сообщал, что стоимость легковых автомобилей в РФ в 2020 году выросла примерно на 10%. Такое заявление сделал глава Renault в России Ян Птачек.
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