Эксперт: «Повышение утильсбора вызовет рост цен на автомобили»

Увеличение утилизационного сбора на 25% вызовет существенный рост цен на автомобили. Первыми под ценовой удар попадут новые транспортные средства, заявил «Ура.ру» автоэксперт Вячеслав Субботин.

По его словам, рост цен мало коснется авто с пробегом, поскольку в России рынок вторичных автомобилей и так дорогой в сравнении с Европой.

С Субботиным согласны российские автодилеры. Повышение утильсбора коснется всего авторынка, считает представитель одной из крупнейших в России сети автосалонов. По его прогнозам, это затронет как бюджетные автомобили, так и автомобили премиум-класса.