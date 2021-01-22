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Как на треть уменьшить «коммуналку» 

Павел Тиунов 33 минуты назад
Россиянам назвали способ уменьшить «коммуналку» на треть
Фото: ТАСС
Общественный активист Елена Николаева в эфире телеканала «Царьград» рассказала о способе уменьшить размер коммунальных платежей на 30%.
По ее словам, необходимо в первую очередь отслеживать все операции, которые проводит управляющая компания.
Свой способ эксперт называет построением новой системы управления домом. Николаева подчеркнула, что собственникам необходимо выбрать человека или группу людей из числа жильцов или нанять специалистов, которые бы отслеживали деятельность УК.

«Поверьте мне, качество жизни в вашем доме возрастёт на порядок, а платежи уменьшатся минимум процентов на треть», — пообещала общественница.

Она также напомнила, что совет дома может изменить тариф, по которому работают коммунальщики. Соответствующее право заложено в Жилищном кодексе, который следует внимательно изучать, отметила эксперт.

«От вашей активности и грамотности зависит качество управления вашим жильём», — резюмировала Николаева.

Ранее, как сообщал «Рамблер», исполнительный директор национального центра «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева рассказала, как можно сэкономить на коммунальных платежах. По ее словам, следует вкрутить в квартире светодиодные лампочки и установить датчики движения, с помощью которых свет будет гаснуть сам собой. Также, по ее словам, не стоит устанавливать холодильник рядом с кухонной плитой или батареей, потому что в этом случае ему необходимо меньше электричества для нормальной работы. Чтобы минимизировать потребление воды, не следует включать воду, когда нужно почистить зубы, а перед мытьем посуды грязные тарелки можно протирать салфетками. Уменьшить самые большие счета — за тепло — можно только сообща, отметила эксперт. В первую очередь жильцам многоквартирных домов необходимо озаботиться установкой счетчика и системой регулировки, с помощью которых можно корректировать подачу теплоэнергии.
Видео дня. Россияне стали экономить на продуктах
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Личный счет , Елена Николаева , Царьград ТВ
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