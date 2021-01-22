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Ниже инфляции: аналитик об индексации пенсий работающим пенсионерам 

Вероника Полынина 42 минуты назад
Аналитик: индексации пенсий работающим пенсионерам пройдет в два этапа
Фото: depositphotos.com
Индексация пенсий работающим пенсионерам будет ниже уровня инфляции и пройдет в два этапа, предположила старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Исходя из бюджетных параметров и "зазора" в свободных средствах, пенсии работающим пенсионерам с учетом идеального хода обсуждения и согласования инициатив могут быть повышены на 3-4%», — сказала Бодрова агентству «Прайм».

По словам аналитика, на индексацию в 4,9% вряд ли есть шанс рассчитывать, поскольку бюджет России на текущий год выглядит достаточно скромным.
Также она отметила, что повышение пенсий не будет одномоментным и скорее всего пройдет в два этапа.
Ранее «Парламентская газета» сообщила о том, что Минтруд России прорабатывает вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам.
Как сообщал «Рамблер», выплаты по старости для работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года. Ежегодно производится их перерасчет не более чем на три индивидуальных пенсионных коэффициента (не более 279 рублей прибавки в 2020-м).
В первой половине января президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля представить предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам.
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Комментарии 1
Личный счет , Анна Бодрова , Владимир Путин , Минтруд , Парламентская газета
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