Аналитик: индексации пенсий работающим пенсионерам пройдет в два этапа

Индексация пенсий работающим пенсионерам будет ниже уровня инфляции и пройдет в два этапа, предположила старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова

«Исходя из бюджетных параметров и "зазора" в свободных средствах, пенсии работающим пенсионерам с учетом идеального хода обсуждения и согласования инициатив могут быть повышены на 3-4%», — сказала Бодрова агентству «Прайм».

По словам аналитика, на индексацию в 4,9% вряд ли есть шанс рассчитывать, поскольку бюджет России на текущий год выглядит достаточно скромным.

Также она отметила, что повышение пенсий не будет одномоментным и скорее всего пройдет в два этапа.

Ранее «Парламентская газета» сообщила о том, что Минтруд России прорабатывает вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам.

Как сообщал «Рамблер», выплаты по старости для работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года. Ежегодно производится их перерасчет не более чем на три индивидуальных пенсионных коэффициента (не более 279 рублей прибавки в 2020-м).