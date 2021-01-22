Ещё
Далее:
Читайте также:
«Артефакты»: тайны регионов России
«Артефакты»: тайны регионов России Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.59
89.75
89.21
Прогноз
25.01 – 01.02
$
73.46
89.15
Индексы и котировки Brent
56.18
+0.32 Золото
1869.98
+0.01 РТС
1486.90
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.01
1.2169
+0.0014
13.01
1.2155
13.01

Вслед за мелким картофелем в магазинах могут появиться кривые огурцы 

News.ru 2 часа назад
В магазинах огурцы «экономкласса»
Фото: РИА Новости
Производители картофеля предложили ретейлу пустить на полки магазинов корнеплоды меньшего калибра как товар «экономкласса» по более низкой цене. Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков не исключил, что вслед за картофелем на прилавках могут появиться и более дешёвые огурцы неидеальной формы.

Мы как союз прорабатываем возможность поставлять такие огурцы, которые не являются стандартными для сетей. Мы же в теплице не болванки штампуем: огурцы не могут быть одинаковыми. А сети нас заставляют очень серьёзно их калибровать, — сообщил «Газете.Ru» Глушков.

Он уточнил, что производители будут поставлять в сети калиброванные огурцы как «некий премиальный продукт», а тем покупателям, кому их форма не очень важна, можно будет выбрать товар подешевле. Разница в оптовой цене между ними составит порядка 20–30%. По словам Глушкова, сегодня на прилавки крупных магазинов попадают огурцы только идеальной формы, остальные же приходится либо утилизировать, либо продавать на рынках.
Своё предложение Плодоовощной союз планирует передать ретейлерам на совещании, которое состоится 26 января.
Как писал NEWS.ru, производители картофеля предложили ретейлерам «пустить» на полки мелкие корнеплоды (35–55 мм), фасованные по 2,5–5 кг. На данный момент из-за требований ретейла производители вынуждены сортировать картофель по размерам. Как заявила руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина, если фасовать несортированный картофель, то на этапе упаковки производители смогут экономить до 50%, что скажется на итоговой цене для потребителя (на 15–20%).
Подорожание картофеля на 40% за год обсуждалось в Минсельхозе. Цены выросли, в том числе по причине низкого урожая (объём снизился на 10%, до 6,8 млн тонн). Согласно информации Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в сентябре — ноябре импорт картофеля вырос с 3,6 тыс. до 15 тыс. тонн по сравнению с 2019 годом, а цены на него были высокими из-за девальвации рубля. Ожидается рост импорта и в феврале 2021 года, что также спровоцирует рост цены.
Видео дня. Россияне стали экономить на продуктах
News.ru: последние новости
В ПФР объяснили, кто имеет право досрочно выйти на пенсию В ПФР объяснили, кто имеет право досрочно выйти на пенсию Граждане РФ вложили 600 млрд рублей в «мутные» продукты Граждане РФ вложили 600 млрд рублей в «мутные» продукты Телефонные мошенники в РФ начали использовать новую схему обмана Телефонные мошенники в РФ начали использовать новую схему обмана
Комментарии
Личный счет , Татьяна Губина , Минсельхоз , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение