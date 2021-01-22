В магазинах огурцы «экономкласса»

Производители картофеля предложили ретейлу пустить на полки магазинов корнеплоды меньшего калибра как товар «экономкласса» по более низкой цене. Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков не исключил, что вслед за картофелем на прилавках могут появиться и более дешёвые огурцы неидеальной формы.

Мы как союз прорабатываем возможность поставлять такие огурцы, которые не являются стандартными для сетей. Мы же в теплице не болванки штампуем: огурцы не могут быть одинаковыми. А сети нас заставляют очень серьёзно их калибровать, — сообщил «Газете.Ru» Глушков.

Он уточнил, что производители будут поставлять в сети калиброванные огурцы как «некий премиальный продукт», а тем покупателям, кому их форма не очень важна, можно будет выбрать товар подешевле. Разница в оптовой цене между ними составит порядка 20–30%. По словам Глушкова, сегодня на прилавки крупных магазинов попадают огурцы только идеальной формы, остальные же приходится либо утилизировать, либо продавать на рынках.

Своё предложение Плодоовощной союз планирует передать ретейлерам на совещании, которое состоится 26 января.

Как писал NEWS.ru, производители картофеля предложили ретейлерам «пустить» на полки мелкие корнеплоды (35–55 мм), фасованные по 2,5–5 кг. На данный момент из-за требований ретейла производители вынуждены сортировать картофель по размерам. Как заявила руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина , если фасовать несортированный картофель, то на этапе упаковки производители смогут экономить до 50%, что скажется на итоговой цене для потребителя (на 15–20%).