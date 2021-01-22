Россияне рекордно закупились зарядными устройствами для IPhone

Россияне скупают зарядные устройства для IPhone. В розничной сети МТС (MCX:MTSS) подсчитали, что в ноябре— декабре 2020 года продажи адаптеров в России взлетели на 510% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а рынок по итогам года достиг объема в 3 млрд руб., пишет «Коммерсант».

Продажи адаптеров Apple (NASDAQ:AAPL) у Wildberries за тот же период выросли на 344%, в « М. Видео » (MCX:MVID) и «Эльдорадо» — в 3,5 раза год к году, спрос на аксессуары других брендов, подходящих для заряда iPhone, увеличился «в несколько десятков раз».

Продажи беспроводных зарядных устройств также выросли: у Wildberries — на 232% год к году, в сети «Ситилинк» — на 95%, у «Связного» — в десять раз.

В МТС объясняют рост спроса тем, что Apple с октября поставляет свои новые модели без зарядного блока для снижения цены смартфонов, снижения вреда для экологии и экономии на логистике, а также выходом нового блока питания с поддержкой быстрой зарядки. Кроме того, многие покупают новые зарядные устройства, чтобы дороже перепродать в комплекте с ними свой старый смартфон.

При этом годовой оборот поддельных зарядных устройств BrandMonitor оценивала их г в 10 млрд руб. Но аналитики не ждут роста серого рынка адаптеров, поскольку покупатели дорогих смартфонов «более разборчивы в аксессуарах и не будут покупать блоки питания по 100 руб.».

В целом средняя стоимость зарядных устройств выросла в 2020 году на 20%, до 750 руб. По данным МТС, за прошлый год в России продали 4 млн адаптеров для всех моделей смартфонов на сумму 3 млрд руб.