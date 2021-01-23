Пандемия сократила разрыв между богатыми и бедными 

Профессор Принстона, нобелевский лауреат Энгус Дитон обвинил западные правительства в массовой гибели граждан из-за COVID-19. От пандемии богатые государства пострадали больше чем бедные — количество смертей в благополучных странах огромно по сравнению с бедными африканскими и азиатскими. К такому парадоксальному выводу пришли Дитон и его коллеги, сообщает Bloomberg

Ряд ученых и международных организаций, включая ООН и лауреата Нобелевской премии по экономике Джозефа Стиглица, обеспокоены тем, что мир становится неравным из-за Covid-19 и экономического кризиса. Они считают, что более богатые страны лучше себя защищают.

Профессор Энгус Дитон (также лауреат Нобелевки) и его коллега Леонард Шеффер пришли к выводу, что подобные опасения являются неоправданными.

Их исследование показывает, что — по крайней мере в 2020 году — на глобальном уровне произошло обратное. Пандемия непропорционально поразила страны с высоким уровнем доходов. В итоге разрыв между бедными и богатыми странами сократился.

«К сожалению, это не совсем повод для празднования. Это свидетельствует об ужасающем бессилии многих западных правительств, неспособных защитить своих граждан, нежели об успехах бедных стран. Пандемия выявила трагические пробелы в системах общественного здравоохранения богатых стран», — пишет Bloomberg.

Отмечается, что результаты ученых могут быть искажены из-за занижения данных в более бедных странах и более молодом населении в Азии и Африке.

Однако профессор Дитон также обнаружил, что в США штаты с более высоким доходом на душу населения в среднем имели большее количество умерших от коронавируса.

«Невероятное количество смертей от коронавируса в некоторых из самых богатых стран мира, таких как США, Великобритания и Швеция, по-прежнему поражает». — пишет агентство.

В исследовании также показано, что страны, которые не использовали строгие карантинные меры в надежде защитить свою экономику, не получили большой выгоды.