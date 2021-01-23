Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
74.00
89.75
89.95
Прогноз
25.01 – 01.02
$
73.46
89.15
Индексы и котировки Brent
56.18
+0.32 Золото
1869.98
+0.01 РТС
1486.90
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.01
1.2169
+0.0014
13.01
1.2155
13.01

Пандемия сократила разрыв между богатыми и бедными 

Майк Габриелян 2 часа назад
Профессор Принстона, нобелевский лауреат Энгус Дитон обвинил западные правительства в массовой гибели граждан из-за COVID-19. От пандемии богатые государства пострадали больше чем бедные — количество смертей в благополучных странах огромно по сравнению с бедными африканскими и азиатскими. К такому парадоксальному выводу пришли Дитон и его коллеги, сообщает Bloomberg.
Ряд ученых и международных организаций, включая ООН и лауреата Нобелевской премии по экономике Джозефа Стиглица, обеспокоены тем, что мир становится неравным из-за Covid-19 и экономического кризиса. Они считают, что более богатые страны лучше себя защищают.
Профессор Энгус Дитон (также лауреат Нобелевки) и его коллега Леонард Шеффер пришли к выводу, что подобные опасения являются неоправданными.
Ученые выявили у организма «память» к коронавирусам
Их исследование показывает, что — по крайней мере в 2020 году — на глобальном уровне произошло обратное. Пандемия непропорционально поразила страны с высоким уровнем доходов. В итоге разрыв между бедными и богатыми странами сократился.

«К сожалению, это не совсем повод для празднования. Это свидетельствует об ужасающем бессилии многих западных правительств, неспособных защитить своих граждан, нежели об успехах бедных стран. Пандемия выявила трагические пробелы в системах общественного здравоохранения богатых стран», — пишет Bloomberg.

Отмечается, что результаты ученых могут быть искажены из-за занижения данных в более бедных странах и более молодом населении в Азии и Африке.
Однако профессор Дитон также обнаружил, что в США штаты с более высоким доходом на душу населения в среднем имели большее количество умерших от коронавируса.

«Невероятное количество смертей от коронавируса в некоторых из самых богатых стран мира, таких как США, Великобритания и Швеция, по-прежнему поражает». — пишет агентство.

В исследовании также показано, что страны, которые не использовали строгие карантинные меры в надежде защитить свою экономику, не получили большой выгоды.
Ранее «Рамблер» писал, что в ВОЗ пообещали: пандемия продлится весь 2021 год.
Комментарии 57
Личный счет , Видео , ООН , ВОЗ , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение