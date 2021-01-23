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Неизвестный выиграл в лотерею один млрд долларов 

News.ru 1 час назад
В США неизвестный выиграл в лотерею один миллиард долларов
Фото: SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press
В американском штате Мичиган продали выигрышный билет в лотерею Mega Millions, который сорвал джекпот в размере одного миллиарда долларов. Организаторы сообщают, что это второй самый крупный приз в истории игры.
Номинальный джекпот в размере одного миллиарда долларов (739,6 миллиона наличными) уходит счастливому обладателю билета в Мичигане. Это единственный билет, в котором совпали все шесть номеров, выпавших 22 января, — говорится на сайте.
Билет из Мичигана не побил рекорд лотереи 2018 года. Тогда жительница Южной Каролины выиграла приз в размере $1,5 млрд, что является самым крупным кушем в истории Mega Millions.
К слову, женщина пожелала остаться неизвестной, вероятно, опасаясь, что злоумышленники попытаются её лишить джекпота. Известны случаи, когда на победителей лотерей нападали с целью завладеть их выигрышем.
В декабре NEWS.ru писал, что во Франции житель сорвал рекордный джекпот и выиграл в международной лотерее EuroMillions €200 млн Победитель должен был забрать выигрыш в течение 120 дней.
Как подсчитало издание Le Parisien, на эти деньги можно купить два самолета Airbus A320, более 4 тысяч золотых слитков или 2430 ночей в самом дорогом гостиничном номере в мире. Счастливчик угадал все пять из 50 чисел — 6, 9, 13, 24 и 41. Ему также удалось попасть в два «счастливых звёздных номера» — 3 и 12.
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