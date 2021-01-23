Украинца возмутила стоимость услуг ЖКХ в Крыму и Донбассе 

Украинские журналисты сравнили киевские и донецкие тарифы на коммуналку и пришли к выводу, что столица «незалежной» серьезно проигрывает столице ДНР по этому показателю.

Отопление в столице Украины в январе дороже в 6 раз, горячая вода — в 5 раз, холодная — в 3 раза. Об этом пишет издание «Страна», сообщает «Иносми»

Газ в январе побьет все рекорды. Киевлянам он обойдется в 12 раз дороже, чем дончанам. 9,87 грн плюс доставка 1,45 грн. Но пока до конца отопительного сезона будет действовать «скидка Шмыгаля» и разрыв сократится до девяти раз.

Кроме того, с января Украина отменила льготную цену на свет. За киловатты придется платить по 1,68 грн. Это в пять раз больше, чем в Донецке. При этом в столице Донбасса повышение тарифов уже произошло в октябре.

Отмечается, что в Киеве доходы выше, чем в Донецке. Но минимальные пенсии в «ДНР» уже выше украинских. Сравнялись и зарплаты учителей на Украине и в ДНР.

Журналисты привели еще несколько цифр. Так, в Севастополе газ в 5 раз дешевле чем в Киеве. В Крыму люди платят за холодную воду столько же, сколько в украинской столице. При этом киевские чиновники пытаются устроить водную «блокаду» российскому полуострову.

За двухкомнатную квартиру на семью из 3-4 человек, коммуналка и свет дороже всего обойдутся в Киеве — более полутора тысяч гривен. В Севастополе ценник почти на треть ниже. Содержание квартиры в Донецке втрое дешевле чем в Киеве.