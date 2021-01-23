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В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам 

Майк Габриелян 2 часа назад
В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Фото: РИА Новости
«Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Аналогичный проект уже вносили летом прошлого года, но кабмин его не поддержал. Об этом сообщает телеграм-канал Сергея Миронова, лидера партии.

«Фракция "Справедливая Россия" предприняла очередную попытку восстановить справедливость в отношении работающих пенсионеров», — написал Сергей Миронов.

По его словам, на рассмотрение Госдумы внесли проект соответствующего федерального закона, а «Справедливая Россия» «неоднократно требовала прекратить дискриминацию в отношении 7,3 миллионов наших сограждан».
Аналитик: индексации пенсий работающим пенсионерам пройдет в два этапа
Он также пообещал позднее добиться выплаты компенсаций средств, которые пенсионеры не получили из-за «заморозки».
Сейчас на рассмотрении Госдумы находятся аналогичные законопроекты ЛДПР и КПРФ.
Президент Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля дать предложения по источникам финансирования и определить формат возврата к индексации.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Госдуме объяснили, когда работающим пенсионерам вернут индексацию.
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Комментарии 133
Личный счет , Сергей Миронов , Владимир Путин , Госдума , Справедливая Россия , КПРФ , ЛДПР
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