В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам 

«Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Аналогичный проект уже вносили летом прошлого года, но кабмин его не поддержал. Об этом сообщает телеграм-канал Сергея Миронова, лидера партии.
«Фракция "Справедливая Россия" предприняла очередную попытку восстановить справедливость в отношении работающих пенсионеров», — написал Сергей Миронов.
По его словам, на рассмотрение Госдумы внесли проект соответствующего федерального закона, а «Справедливая Россия» «неоднократно требовала прекратить дискриминацию в отношении 7,3 миллионов наших сограждан».
Он также пообещал позднее добиться выплаты компенсаций средств, которые пенсионеры не получили из-за «заморозки».
Президент Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля дать предложения по источникам финансирования и определить формат возврата к индексации.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Госдуме объяснили, когда работающим пенсионерам вернут индексацию.