В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам 

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«Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Аналогичный проект уже вносили летом прошлого года, но кабмин его не поддержал. Об этом сообщает телеграм-канал Сергея Миронова, лидера партии.

«Фракция "Справедливая Россия" предприняла очередную попытку восстановить справедливость в отношении работающих пенсионеров», — написал Сергей Миронов.

По его словам, на рассмотрение Госдумы внесли проект соответствующего федерального закона, а «Справедливая Россия» «неоднократно требовала прекратить дискриминацию в отношении 7,3 миллионов наших сограждан».

Он также пообещал позднее добиться выплаты компенсаций средств, которые пенсионеры не получили из-за «заморозки».

КПРФ. Сейчас на рассмотрении Госдумы находятся аналогичные законопроекты ЛДПР

Президент Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля дать предложения по источникам финансирования и определить формат возврата к индексации.