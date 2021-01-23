Почти половина россиян начала экономить из-за пандемии 

Почти половина россиян (47%) начала экономить деньги из-за пандемии COVID-19. Об этом свидетельствует исследование сервиса SuperJob, сообщает «Лента.ру»

Отмечается, что только 8% граждан решили увеличить расходы. Причем мужчины чаще решались на такой шаг, в отличие от женщин (10% и 6% соответственно). Молодежь чаще других готова не экономить в кризис (12% россиян до 24 лет). Самым бережливым является старшее поколение. Только 5% граждан старше 45 лет готовы увеличить расходы.