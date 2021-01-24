Россиянам напомнили о повышении соцвыплат с 1 февраля 

В России увеличатся социальные выплаты, пособия и компенсации. Это произойдет 1 февраля. Индексация составит 4,9%. По данным Росстата, именно настолько выросли цены в 2020 году, сообщает « Прайм ».

Будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), начисляющаяся 15 миллионам россиян, которые имеют право на федеральные льготы. Это инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда, некоторые другие категории льготников.

Также будет проиндексирован входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Его предоставляют в натуральной либо денежной форме. Это услуги по обеспечению лекарствами, санаторно-курортное лечение, проезд в общественном транспорте. С 1 февраля стоимость набора соцуслуг составит 1155 рублей в месяц.

Соцвыплаты индексируются каждый год в феврале. Сумма зависит от уровня инфляции в прошлом году.