Россиянам напомнили о повышении соцвыплат с 1 февраля 

В России увеличатся социальные выплаты, пособия и компенсации. Это произойдет 1 февраля. Индексация составит 4,9%. По данным Росстата, именно настолько выросли цены в 2020 году, сообщает «Прайм».
Будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), начисляющаяся 15 миллионам россиян, которые имеют право на федеральные льготы. Это инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда, некоторые другие категории льготников.
Также будет проиндексирован входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Его предоставляют в натуральной либо денежной форме. Это услуги по обеспечению лекарствами, санаторно-курортное лечение, проезд в общественном транспорте. С 1 февраля стоимость набора соцуслуг составит 1155 рублей в месяц.
Соцвыплаты индексируются каждый год в феврале. Сумма зависит от уровня инфляции в прошлом году.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как россиянам дистанционно назначают соцвыплаты.