Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
25.01 – 01.02
$
73.46
89.15
Индексы и котировки Brent
56.18
+0.32 Золото
1869.98
+0.01 РТС
1486.90
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.01
1.2169
+0.0042
19.01
1.2127
13.01

Россиянам напомнили о повышении соцвыплат с 1 февраля 

Майк Габриелян 2 часа назад
Россиянам напомнили о повышении соцвыплат с 1 февраля
Фото: Рамблер
В России увеличатся социальные выплаты, пособия и компенсации. Это произойдет 1 февраля. Индексация составит 4,9%. По данным Росстата, именно настолько выросли цены в 2020 году, сообщает «Прайм».
Будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), начисляющаяся 15 миллионам россиян, которые имеют право на федеральные льготы. Это инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда, некоторые другие категории льготников.
Также будет проиндексирован входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Его предоставляют в натуральной либо денежной форме. Это услуги по обеспечению лекарствами, санаторно-курортное лечение, проезд в общественном транспорте. С 1 февраля стоимость набора соцуслуг составит 1155 рублей в месяц.
Соцвыплаты индексируются каждый год в феврале. Сумма зависит от уровня инфляции в прошлом году.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как россиянам дистанционно назначают соцвыплаты.
Видео дня. Правительство может ввести предельную цену на зерно и макароны
Комментарии 2
Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение