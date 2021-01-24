Банки могут обязать выкупить у неопытных инвесторов «мутные продукты» 

ЦБ может обязать банки выкупить у неопытных частных инвесторов» «мутные продукты». Речь идет о сотнях миллиардах рублей. Об этом рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов , передает ТАСС

По его словам, после того как вкладчики поняли, что рассчитывать на выгодные проценты в банках не приходится из-за инфляции, они обратили взоры на фондовый рынок. В итоге в России появилось сразу 4 млн новых инвесторов. При этом разобраться в продуктах и различить все хитросплетения предложений порой не способны даже люди со специальным образованием.

«Появление большого количества физических лиц, абсолютно без опыта и знаний, и появление широкого предложения продуктов с мутной структурой, создали опасения относительно того, что ожидания граждан, приобретших такие продукты, соответствуют действительности», — заявил Швецов.

Банки воспользовались ситуацией и заработали на новых инвесторах. За счет притока россиян на биржу они получили хорошие деньги, сравнимые с квартальной прибылью всего банковского сектора. По словам Швецова, у новых частных инвесторов в РФ сейчас на руках портфель продуктов, оцениваемый в 600 млрд рублей.

ЦБ настаивает, что банк должен быть уверен в том, что его клиент заработает на определенном инвестиционном продукте. Он должен оценивать продукт и риски клиента. Но банки, например, продали россиянам большое количество субститутов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), цену и доходность которых трудно определить даже специалистам.

Швецов заявил. что в ЦБ нашли решение оградить россиян от финансового краха.

«Если мы увидели, что банк напродавал продуктов инвестиционного характера с нарушением законодательства об информировании, у ЦБ будет право потребовать выставить оферту на обратный выкуп этих продуктов у тех, кто купил у этого банка такие продукты, либо возместить расходы в зависимости от ситуации», — сказал зампред Центрбанка.