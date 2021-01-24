Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
25.01 – 01.02
$
73.46
89.15
Индексы и котировки Brent
56.18
+0.32 Золото
1869.98
+0.01 РТС
1486.90
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.01
1.2169
+0.0042
19.01
1.2127
13.01

Банки могут обязать выкупить у неопытных инвесторов «мутные продукты» 

Майк Габриелян 29 минут назад
Банки могут обязать выкупить у неопытных инвесторов «мутные продукты»
Фото: РИА Новости
ЦБ может обязать банки выкупить у неопытных частных инвесторов» «мутные продукты». Речь идет о сотнях миллиардах рублей. Об этом рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов, передает ТАСС.
По его словам, после того как вкладчики поняли, что рассчитывать на выгодные проценты в банках не приходится из-за инфляции, они обратили взоры на фондовый рынок. В итоге в России появилось сразу 4 млн новых инвесторов. При этом разобраться в продуктах и различить все хитросплетения предложений порой не способны даже люди со специальным образованием.

«Появление большого количества физических лиц, абсолютно без опыта и знаний, и появление широкого предложения продуктов с мутной структурой, создали опасения относительно того, что ожидания граждан, приобретших такие продукты, соответствуют действительности», — заявил Швецов.

Банки воспользовались ситуацией и заработали на новых инвесторах. За счет притока россиян на биржу они получили хорошие деньги, сравнимые с квартальной прибылью всего банковского сектора. По словам Швецова, у новых частных инвесторов в РФ сейчас на руках портфель продуктов, оцениваемый в 600 млрд рублей.
ЦБ настаивает, что банк должен быть уверен в том, что его клиент заработает на определенном инвестиционном продукте. Он должен оценивать продукт и риски клиента. Но банки, например, продали россиянам большое количество субститутов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), цену и доходность которых трудно определить даже специалистам.
Швецов заявил. что в ЦБ нашли решение оградить россиян от финансового краха.

«Если мы увидели, что банк напродавал продуктов инвестиционного характера с нарушением законодательства об информировании, у ЦБ будет право потребовать выставить оферту на обратный выкуп этих продуктов у тех, кто купил у этого банка такие продукты, либо возместить расходы в зависимости от ситуации», — сказал зампред Центрбанка.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Банк России предупредил россиян о новой схеме телефонного мошенничества.
Видео дня. Правительство может ввести предельную цену на зерно и макароны
Комментарии
Личный счет , Сергей Швецов , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение