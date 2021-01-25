ЦБ установит требования к продажам страховых продуктов

Банк России определит список минимальных условий для продажи инвестиционного (ИСЖ) и накопительного страхования жизни (НСЖ), чтобы избежать ситуаций, когда потребителей вводят в заблуждение, следует из сообщения регулятора.

ЦБ разработал проект документа о внесении изменений в соответствующее положение, определяющее минимальные требования к продажам добровольного страхования жизни с периодическими выплатами и участием клиента в инвестдоходе страховщика. Предложения и замечания принимаются по 15 февраля.

"Страховщики будут обязаны включать в правила страхования условие о том, что страховая защита по ИСЖ начинает действовать с момента уплаты первого взноса, а в случае смерти застрахованного лица выплата должна составлять не менее двукратного размера страховой премии", — указывает ЦБ.

Кроме того, регулятор предлагает предусмотреть защиту капитала и вмененную доходность по любому договору ИСЖ и краткосрочным программам НСЖ — тем, которые оформляются на срок менее семи лет. Тогда в конце действия такого договора клиент точно сможет получить доход в дополнение к возврату уплаченной страховой премии.

Защита капитала будет действовать и на случай отказа потребителя от инвестиционной страховки, объясняет регулятор: до уплаты третьего страхового взноса клиент сможет вернуть уже уплаченные взносы в полном объеме.

В середине января регулятор также рекомендовал страховщикам и их агентам ограничить продажу ряда страховых продуктов с инвестиционной составляющей тем гражданам, у которых нет профессиональных финансовых знаний. Речь идет о договорах, предусматривающих условие о единовременной уплате страховой премии, либо выплаты по которым в соответствии с их условиями зависят от значений финансовых активов.